Желающие побывать на Петербургском международном экономическом форуме осаждают Центр международной торговли в Москве, чтобы сдать тест на коронавирус. Длинную очередь 31 мая опубликовал в своем телеграм-канале журналист РИА Новости Василий Конов.
«Очередь на ПЦР из желающих поехать на ПМЭФ (в Москве сдать можно только в ЦМТ), что днём, что вечером на 2,5–3 часа. Приехал вот сейчас и тут же услышал: "Сегодня всё, это хвост до 23:00, приезжайте завтра". Окей», — написал Конов.
Отметим, что в Петербурге такого ажиотажа нет. Кроме того, говорят, что и денег за тестирование с участников ПМЭФ в Северной столице не берут.