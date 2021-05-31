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В Москве выстроилась очередь на петербургский экономический форум

В Москве замечена очередь из желающих сдать тест на коронавирус для поездки на ПМЭФ

Желающие побывать на Петербургском международном экономическом форуме осаждают Центр международной торговли в Москве, чтобы сдать тест на коронавирус. Длинную очередь 31 мая опубликовал в своем телеграм-канале журналист РИА Новости Василий Конов.

«Очередь на ПЦР из желающих поехать на ПМЭФ (в Москве сдать можно только в ЦМТ), что днём, что вечером на 2,5–3 часа. Приехал вот сейчас и тут же услышал: "Сегодня всё, это хвост до 23:00, приезжайте завтра". Окей», — написал Конов.

Отметим, что в Петербурге такого ажиотажа нет. Кроме того, говорят, что и денег за тестирование с участников ПМЭФ в Северной столице не берут.

Из-за пандемии коронавируса для участников форума в этом году действуют дополнительные правила. Попасть на площадку можно будет только после прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19 в специализированных центрах и при наличии аккредитационного удостоверения. Все службы Петербурга в связи с ПМЭФ перешли на усиленный режим работы, а сезон отключений горячей воды взял паузу. Организаторы форума показали, как «уничтожают в воздухе всё живое», чтобы оно не прилипло к участникам.

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Комментарии (5)

260551481
Когда собаке делать нечего...
xepnuminu
только рабы встанут в очередь, что б перед падишахом на колени встать. тьфу.
Trurl
Какая уж тут экономика.... Одна политика.....
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