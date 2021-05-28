Сезон отключений горячей воды взял паузу. Проверь, когда в твоем доме все будут мыться из чайника

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин Поделиться Поделиться







И в 2021 году Петербург не может избавиться от системы летних отключений горячей воды. Горожане, судя по зафиксированному продавцами электротехники росту продаж, вовсю запасаются бойлерами, электрочайниками и даже кипятильниками. В этом сезоне Смольный рекомендовал не перекрывать горячую воду в начале лета из-за проведения ПМЭФ и Евро-2020, однако просьбу властей готовы выполнить не все. «Фонтанка» собрала графики отключений.

Согласно постановлению правительства от 19 мая, с 1 июня по 12 июля из-за проведения Петербургского международного экономического форума и чемпионата Европы по футболу в целях предупреждения и ликвидации технологических нарушений энергетикам рекомендовано отказаться от испытаний.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» намерена выдержать паузу, поэтому потребители могут больше чем на месяц убрать тазики подальше. «В 2021 году график испытаний скорректирован совместно с комитетом по энергетике. Сроки подготовки к новому отопительному сезону и ремонтной программы в этом году учитывают проведение в Петербурге мероприятий международного и городского значения: ПМЭФ, Евро-2020 по футболу, Дня ВМФ и других», — уточнили там. Пауза подтверждается графиком. Ближайшие отключения начнутся в следующих районах: 31 мая и 1 июня — в Невском; 13 июля — в Кировском; 14 июля — в Кировском и Адмиралтейском; 15 июля — в Центральном; 21 июля — в Московском и Фрунзенском; 22 июля — в Невском; 23 июля — во Фрунзенском; 28 и 29 июля — в Василеостровском; 3 августа — в Невском и Центральном; 4 и 5 августа — в Выборгском, Калининском и Красногвардейском; 10 августа — в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. С мая по август 2021 года компания протестирует 30 тепломагистралей — это коснется более 2,7 тыс. км трубопроводов в 11 районах города и во Всеволожском районе Ленобласти. После перерыва, с 13 июля по 10 августа, проведут 12 испытаний в 10 районах города на 1,8 тыс. км сетей.

Для жителей Центрального района отключения в летний период продлятся минимум 8 и 9 дней. В Адмиралтейском и частично в Кировском районах сроки профилактических работ уменьшены до 11 дней, а в Василеостровском — до 13 дней. С 14 до 10 суток — в Невском, Красногвардейском районах города и Всеволожском районе Ленобласти. «Специалисты максимально возможно сократили перерыв отключения ГВС при гидравлических испытаниях за счет использования резервных связей и оптимизации работ по устранению дефектов», — сообщили в компании. Графики отключения по конкретным домам можно узнать на сайте предприятия. В ГУП «ТЭК СПб» «Фонтанке» рассказали, что компания также приостановит гидравлические испытания во время международных мероприятий. С 29 мая по 12 июля на объектах введут усиленный режим и прекратят копать землю в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения. Повременят и с плановым отключением горячего водоснабжения абонентов. С 7 июня ТЭК возобновит работы, но «их количество будет сведено к минимуму». 12 июня из-за Дня России, а также 26–27 июня в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» и 25 июля в честь Дня ВМФ они снова будут приостановлены. «Решение о запрете на проверки теплосетей принято во избежание возможных инцидентов и ограничений дорожного движения на время важного для города мероприятия. При этом планово-профилактические работы на котельных, сопряженные с ограничением горячей воды абонентов, будут проводиться согласно графику», — добавили на предприятии.

С 31 мая по 1 июня специалисты проверят теплосети в 9 районах Петербурга и Ленобласти. Теплоэнергетики оценят трубопроводы на прочность и плотность в Выборгском, Красносельском, Курортном, Московском, Приморском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском районах, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Большая часть испытаний состоится в понедельник, 31 мая. Как рассказывала «Фонтанка», горячую воду предприятие будет отключать только на 1–4 дня. Это относится к 5990 зданиям — 63 % от всех домов в зоне ответственности. Однако у некоторых воды не будет чуть дольше. На 5–10 дней она пропадет в 782 зданиях (8 % от общего количества), на период 14 дней — в 2 745 (29 %). Жителей домов, которые обслуживают котельные и где будут проходить профилактические работы, обеспечат горячей водой соседние крупные котельные — «Парнас», «Политехническая» и другие источники ТЭК. График отключения по конкретным домам опубликован на сайте предприятия. В «Петербургтеплоэнерго», которое обслуживает потребителей в Петроградском, Петродворцовом, Курортном и небольшой части Центрального и Адмиралтейского районов, заявили, что заранее составили расписание, учитывая грядущие мероприятия. «Изначально при составлении графиков планово-предупредительных ремонтов были учтены сроки проведения крупных событий, поэтому дополнительных корректировок не понадобилось. Работы на самой крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» уже традиционно запланированы на вторую половину лета», — утверждают в компании. Речь идет о котельной на ул. Федюнинского, и здесь перекрывать горячую воду жителям будут с 19 июля, работы продлятся 12 дней.



В остальном же, от 89 % источников тепловой энергии ограничение подачи воды продлится не более 4 дней, однако, как сказали в компании, фактический период отключения зачастую составляет менее 24 часов.

Однако, согласно графику отключения, некоторые испытания все же будут проводить, но это единичные случаи и за пределами центра города. Всего в межотопительный период сотрудники подготовят 258 котельных, 64 центральных тепловых пункта, две насосные станции и более 1 тыс. км тепловых сетей. График испытательных работ можно посмотреть на сайте предприятия. ООО «Теплоэнерго», у которого есть небольшая часть потребителей в Красногвардейском, Красносельском, Московском, Петроградском, Приморском, Невском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Калининском, Выборгском районах Петербурга и части Адмиралтейского, а также во Всеволожском в Ленобласти, будет проводить испытания в том числе в первой половине лета. График отключения можно посмотреть на сайте. Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»