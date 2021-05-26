Все службы Петербурга переходят в усиленный режим работы в связи с ПМЭФ

Петербург в полной «боевой готовности» перед международным экономическим форумом, который пройдет 2–5 июня 2021 года: все нарушения, замеченные ранее в городе, устранены, головную боль коммунальщикам доставляет лишь нелегальная реклама и граффити, которые приходится удалять ежедневно. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Смольного.

«По поручению губернатора Санкт-Петербурга, все службы города должны перейти на усиленный режим работы с сегодняшнего дня. Графики дежурств и информация об ответственных лицах должны быть представлены в аппарат», — заявил вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе контрольного выезда по шести районам, наиболее задействованным при проведении ПМЭФ в июне.