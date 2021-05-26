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Все службы Петербурга переходят в усиленный режим работы в связи с ПМЭФ

Петербург в полной «боевой готовности» перед международным экономическим форумом, который пройдет 2–5 июня 2021 года: все нарушения, замеченные ранее в городе, устранены, головную боль коммунальщикам доставляет лишь нелегальная реклама и граффити, которые приходится удалять ежедневно. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Смольного.

«По поручению губернатора Санкт-Петербурга, все службы города должны перейти на усиленный режим работы с сегодняшнего дня. Графики дежурств и информация об ответственных лицах должны быть представлены в аппарат», — заявил вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе контрольного выезда по шести районам, наиболее задействованным при проведении ПМЭФ в июне.

Он «проверил качество подготовки к проведению форума районных администраций и коммунальных служб, иных организаций и ведомств, ответственных за содержание городской инфраструктуры» в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Пушкинском, Кировском и Фрунзенском районах.

Впрочем, как показали события мая, от неожиданностей гости города не застрахованы: с домов в конце весны активно падает штукатурка, а на дорогах пробиваются фонтаны.

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Комментарии (4)

336days
Ямы на дорогах пусть залатают. Позор же
Trurl
Чиновники-холуи стоят на ушах....
altnec
пмеф
пмеф-пмеф
пмеф-пмеф-пмеф-пмеф
Не-то собака лает, не-то кто-то очередями пуляет в пустоту
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