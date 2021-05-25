Как стало известно «Фонтанке», от падения кусков отделки пострадали две припаркованные машины. Чудом не попала под камнепад женщина, которой «повезло» оказаться в эпицентре. Пешеход успел увернуться и изменить траекторию своего пути. Происшествие попало на видео.
«Фонтанка.ру»
В конце весны исторические здания в Петербурге начали осыпаться с пугающей регулярностью. При этом страдают не только автомобили, но и прохожие. Чиновники винят во всём погоду и с сожалением отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.