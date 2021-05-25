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На Бронницкой от дома отвалился кусок штукатурки. Пешеход чудом успел увернуться

В центре Петербурга женщину едва не ударило куском штукатурки, отколовшейся от дома

В Петербурге снова произошло обрушение фасада. На сей раз штукатурка не удержалась на доме № 3 по улице Бронницкой в Адмиралтейском районе. Инцидент произошёл в девятом часу утра 25 мая.

Как стало известно «Фонтанке», от падения кусков отделки пострадали две припаркованные машины. Чудом не попала под камнепад женщина, которой «повезло» оказаться в эпицентре. Пешеход успел увернуться и изменить траекторию своего пути. Происшествие попало на видео.

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«Фонтанка.ру»

В конце весны исторические здания в Петербурге начали осыпаться с пугающей регулярностью. При этом страдают не только автомобили, но и прохожие. Чиновники винят во всём погоду и с сожалением отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.

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Комментарии (2)

Alexander 17
И где же эти пресловутые взносы на кап ремонт..благодаря которым будут ремонтироваться дома? Наверное точно...бакланы унесли их после того как проклевали крышу Зенит арены))))
263802431
Да ну?! Правда нельзя предвидеть??! Миллиарды собирают в этот чёртов фонд, а виновата погода... Бакланы... Инопланетяне...
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