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«Все распухает и сыпется». В Центральном районе объяснили, почему падение штукатурки невозможно предотвратить полностью

На Невском проспекте в Петербурге лепнина пробила лобовое стекло

В Петербурге продолжает осыпаться штукатурка с исторических зданий. Фото последствий очередного падения облицовки на автомобиль, на этот раз на Невском, 164, в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Дмитрий.

«Это не мой автомобиль, но я застал момент осмотра места происшествия сотрудницей ЖКС, — говорит он. — Она сказала, что дома старые, и так реагируют на то, что сначала было холодно, потом выпали осадки, и сразу ударила жара. Все распухает и сыпется».

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За данный участок Невского отвечает ЖКС № 3, его сотрудники свяжутся с владельцем пострадавшего автомобиля и урегулируют все вопросы, связанные с компенсацией ущерба. «Аварийная служба, МЧС и полиция выехали на место происшествия сразу. У нас ЖКС никогда не уходили от ответственности, и вопрос ущерба будет решен, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Центрального района. — К сожалению, предотвратить такие случаи полностью никак нельзя, мы зависим от погодных условий. Резкий перепад от холода к теплу и дожди приводят к таким последствиям. В каждом ЖКС есть домуправы, которые должны обходить ежедневно по 10 домов и заносить в специальный журнал данные визуального осмотра. Эту работу контролирует Жилищное агентство Центрального района».

В мае участились случаи обрушения лепнины с фасадов зданий не только на автомобили, но и на головы прохожих — подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

260551481
Пресловутая путинская стабильность...
EnsiferuM
Потому что ремонтировать нужно вовремя. И реставрировать, если речь о старом фонде.
Nationalverrater_2
Толковый 3D дизайнер может сделать в автокаде ( и пр.) модель любой лепнины ( картуш, карниз, модульон и тп ) за несколько часов и сохранить. Потом перевести его на CNC и вырезать из вспененного полиуретана , или напечатать из пластика на 3D принтере . Пластик с анти УФ добавками. Потом уже покрасить в нужный цвет , правильно закрепить на здании - техническая задача. Снаружи - не отличить от камня или штукатурки. Даже если отвалится - никого не прибьёт по башке и тачку не помнёт. Много лет уже такой муниципальной практике у "недружественных" вражин (для мордато-пузатых властно-пузатых патриотов). Но этим ххххххх, замшело-заскорузлым совково-прорабо-райкомовским начальничкам сие неведомо и неинтересно.
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