В Петербурге продолжает осыпаться штукатурка с исторических зданий. Фото последствий очередного падения облицовки на автомобиль, на этот раз на Невском, 164, в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Дмитрий.
«Это не мой автомобиль, но я застал момент осмотра места происшествия сотрудницей ЖКС, — говорит он. — Она сказала, что дома старые, и так реагируют на то, что сначала было холодно, потом выпали осадки, и сразу ударила жара. Все распухает и сыпется».
За данный участок Невского отвечает ЖКС № 3, его сотрудники свяжутся с владельцем пострадавшего автомобиля и урегулируют все вопросы, связанные с компенсацией ущерба. «Аварийная служба, МЧС и полиция выехали на место происшествия сразу. У нас ЖКС никогда не уходили от ответственности, и вопрос ущерба будет решен, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Центрального района. — К сожалению, предотвратить такие случаи полностью никак нельзя, мы зависим от погодных условий. Резкий перепад от холода к теплу и дожди приводят к таким последствиям. В каждом ЖКС есть домуправы, которые должны обходить ежедневно по 10 домов и заносить в специальный журнал данные визуального осмотра. Эту работу контролирует Жилищное агентство Центрального района».
В мае участились случаи обрушения лепнины с фасадов зданий не только на автомобили, но и на головы прохожих — подробнее читайте в материале «Фонтанки».