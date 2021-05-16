В Петербурге продолжает осыпаться штукатурка с исторических зданий. Фото последствий очередного падения облицовки на автомобиль, на этот раз на Невском, 164, в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Дмитрий.



«Это не мой автомобиль, но я застал момент осмотра места происшествия сотрудницей ЖКС, — говорит он. — Она сказала, что дома старые, и так реагируют на то, что сначала было холодно, потом выпали осадки, и сразу ударила жара. Все распухает и сыпется».