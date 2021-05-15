Накануне обрушение произошло на Рылеева, 8. А до этого куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.
Вряд ли кто-то сейчас может предсказать, где в ближайшее время произойдет следующее обрушение. Но риск получить по голове камнем с небес высок даже в самом центре Петербурга. В этом убедился наш фотограф.
По его словам, на Невском проспекте большинство лепнины у кровли в хорошем состоянии, а там, где аварийная ситуация, — натянута сетка. Но даже на главной магистрали города есть проблемные адреса: это Невский 45, 53, 54, 72, 79, 102. Плохо всё на Конюшенной, 14, и у Строгановского дворца.
Наиболее опасно выглядит лепнина под кровлей дома 79, участок тротуара при этом там не огорожен. На улице Восстания ситуация также тревожная. Опасными выглядят дома 4, 10, 13. На Маяковского, 39, тоже обнажилась кирпичная кладка из-за обрушения лепнины. На некоторых кадрах видно, что куски лепнины и штукатурки держатся «на честном слове».
Очевидно, что это далеко не полный перечень. Если вы наблюдаете вопиюще опасную ситуацию с лепниной, то присылайте фото в редакцию на почту: mail@fontanka.ru.