Накануне обрушение произошло на Рылеева, 8. А до этого куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.



Вряд ли кто-то сейчас может предсказать, где в ближайшее время произойдет следующее обрушение. Но риск получить по голове камнем с небес высок даже в самом центре Петербурга. В этом убедился наш фотограф.



По его словам, на Невском проспекте большинство лепнины у кровли в хорошем состоянии, а там, где аварийная ситуация, — натянута сетка. Но даже на главной магистрали города есть проблемные адреса: это Невский 45, 53, 54, 72, 79, 102. Плохо всё на Конюшенной, 14, и у Строгановского дворца.