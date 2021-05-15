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Когда лепнина грозится убивать, или Как Петербург превращается в Развалинград

«Фонтанка» показывает смертельно опасную лепнину в самом центре исторического Петербурга

Последние дни в Петербурге не обходятся без регулярных сообщений об обрушении лепнины и штукатурки на головы прохожим. Пока каким-то чудом обходится без смертей, но народная тропа в больницы не зарастает.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Накануне обрушение произошло на Рылеева, 8. А до этого куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.

Вряд ли кто-то сейчас может предсказать, где в ближайшее время произойдет следующее обрушение. Но риск получить по голове камнем с небес высок даже в самом центре Петербурга. В этом убедился наш фотограф.

По его словам, на Невском проспекте большинство лепнины у кровли в хорошем состоянии, а там, где аварийная ситуация, — натянута сетка. Но даже на главной магистрали города есть проблемные адреса: это Невский 45, 53, 54, 72, 79, 102. Плохо всё на Конюшенной, 14, и у Строгановского дворца.

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Наиболее опасно выглядит лепнина под кровлей дома 79, участок тротуара при этом там не огорожен. На улице Восстания ситуация также тревожная. Опасными выглядят дома 4, 10, 13. На Маяковского, 39, тоже обнажилась кирпичная кладка из-за обрушения лепнины. На некоторых кадрах видно, что куски лепнины и штукатурки держатся «на честном слове».

Очевидно, что это далеко не полный перечень. Если вы наблюдаете вопиюще опасную ситуацию с лепниной, то присылайте фото в редакцию на почту: mail@fontanka.ru.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

260965961
На нашем доме Лиговский пр., 64 лепнина стала сыпаться и вообще стены снаружи мокнуть под крышей и потолки на верхнем этаже сразу после матвиенковского распила "Крыши СПб" от 2005 г. Неоднократные распилы бюджета СПб в виде симуляции ремонта крыши в полтавченковско-бегловские времена протечки только усиливают.
eliseyy
зато я есть теперь Зенит арена!
Alex000
По сути это не только Петербург, и не только лепнина. Вся страна именно вот это вот - готовое в любой момент обрушиться - ныне из себя и представляет.
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