Как сообщила «Фонтанке» читательница Ксения, около девяти утра 12 мая она стала свидетельницей того, как с дома 53 на Невском проспекте «полетели камни».

Жительница Петербурга рассказала об очередном обрушении элемента фасада исторического здания. Подобное происшествие в центре города фиксируют второй день подряд.

Согласно данным с сайта КГИОП, по указанному адресу расположен объект культурного наследия — «Дом А. Г. Чадаева » постройки начала XIX века, который также перестраивался в 1882 году.

Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга, этим утром в ходе обследования с исторического здания упал кусок штукатурки, предположительного, с оконного проёма.



Сейчас на территории памятника работают сотрудники ЖКС № 2 , которые выполняют работы по простукиванию и консервации потенциально опасного участка фасада. Пострадавших нет.



Ранее «Фонтанка» писала, как накануне кусок лепнины упал на горожанку у дома 8 на Малой Морской улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.

