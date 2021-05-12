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Петербурженка рассказала о «камнепаде» на Невском. Кусок штукатурки внезапно потерял памятник

В центре Петербурга рассыпается историческое здание

Жительница Петербурга рассказала об очередном обрушении элемента фасада исторического здания. Подобное происшествие в центре города фиксируют второй день подряд.

Как сообщила «Фонтанке» читательница Ксения, около девяти утра 12 мая она стала свидетельницей того, как с дома 53 на Невском проспекте «полетели камни».

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Согласно данным с сайта КГИОП, по указанному адресу расположен объект культурного наследия — «Дом А. Г. Чадаева» постройки начала XIX века, который также перестраивался в 1882 году.

Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга, этим утром в ходе обследования с исторического здания упал кусок штукатурки, предположительного, с оконного проёма.

Сейчас на территории памятника работают сотрудники ЖКС № 2, которые выполняют работы по простукиванию и консервации потенциально опасного участка фасада. Пострадавших нет.

Ранее «Фонтанка» писала, как накануне кусок лепнины упал на горожанку у дома 8 на Малой Морской улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
На кой вообще иметь эту опасную лепнину и штукатурку?
Историческая ценность? А по башке не хотите ей получить?
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