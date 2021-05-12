Жительница Петербурга рассказала об очередном обрушении элемента фасада исторического здания. Подобное происшествие в центре города фиксируют второй день подряд.
Как сообщила «Фонтанке» читательница Ксения, около девяти утра 12 мая она стала свидетельницей того, как с дома 53 на Невском проспекте «полетели камни».
Согласно данным с сайта КГИОП, по указанному адресу расположен объект культурного наследия — «Дом
Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга, этим утром в ходе обследования с исторического здания упал кусок штукатурки, предположительного, с оконного проёма.
Сейчас на территории памятника работают сотрудники ЖКС
Ранее «Фонтанка» писала, как накануне кусок лепнины упал на горожанку у дома 8 на Малой Морской улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.