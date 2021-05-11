47-летняя женщина была госпитализирована с Малой Морской улицы в Петербурге. На нее упал кусок лепнины с доходного дома.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района Петербурга 11 мая, инцидент произошел днем у дома 8 по Малой Морской улице.

