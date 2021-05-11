47-летняя женщина была госпитализирована с Малой Морской улицы в Петербурге. На нее упал кусок лепнины с доходного дома.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района Петербурга 11 мая, инцидент произошел днем у дома 8 по Малой Морской улице.
«По указанному адресу произошло самообрушение элемента лепнины — декора размером 10 — 15 сантиметров», — сообщили в пресс-службе Центрального района.
Как уточнили «Фонтанке» в МЧС, сообщение о падении лепнины поступило в 13:40. В результате пострадала женщина 1974 г.р. Её в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.
Сейчас на месте работают сотрудники ЖКС № 1 и ЖКС № 2, а также представитель Жилищного комитета.
Предварительно, причиной произошедшего стал дефект воронки водостока на соседнем доме № 6.