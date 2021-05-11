FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +21
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Кусок лепнины упал в центре Петербурга на женщину. Причиной обрушения называют дефект водостока

Пешеход пострадала в Петербурге от падения лепнины

47-летняя женщина была госпитализирована с Малой Морской улицы в Петербурге. На нее упал кусок лепнины с доходного дома.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района Петербурга 11 мая, инцидент произошел днем у дома 8 по Малой Морской улице.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
ПоделитьсяПоделиться

«По указанному адресу произошло самообрушение элемента лепнины — декора размером 10 — 15 сантиметров», — сообщили в пресс-службе Центрального района.

Как уточнили «Фонтанке» в МЧС, сообщение о падении лепнины поступило в 13:40. В результате пострадала женщина 1974 г.р. Её в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ЖКС № 1 и ЖКС № 2, а также представитель Жилищного комитета.

Предварительно, причиной произошедшего стал дефект воронки водостока на соседнем доме № 6.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265868215
Надо все снести вместе с зимним
ShkVAl
Капремонт. Конкурс-ООО Ромашка взяла за две копейки. Сделала за полкопейки.
Так всюду.
alexadmin
Ну конечно же дефект водостока - это лишь мелкая деталь. А причины совсем иные.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний