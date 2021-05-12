Как сообщают очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» социальной сети «ВКонтакте» 12 мая, около двух дня с доходного дома ведомства учреждений императрицы Марии стали падать камни. Пешеходы успели покинуть опасную территорию.

Смольному проспекту вслед за Невским требуется уборка. У дома 6 произошел камнепад.

В администрации Центрального района «Фонтанке» уточнили, что на этот раз фасад здания не пострадал. На одном из балконов, дно которого было обтянуто сеткой для того, чтобы воспрепятствовать разрушению, эта сетка порвалась. И все камни, которые там скопились в ожидании ремонта, упали на проспект.

Сотрудники ЖКС оперативно прибыли на место. Участок под балконом оцепили и убирают упавшее.



Читатели «Фонтанки» сообщат, что часть камней попали на припаркованные машины. «Пострадали автомобили сотрудников Смольного», - уверяют они.

Несколькими часами ранее аналогичные работы проводились на Невском проспекте, у дома 53, где с фасада упала часть декора. Момент обрушения попал на видео, по счастью никто не пострадал.

Это уже третье за сутки разрушение фасадных элементов в центре Петербурга. Накануне днем часть лепнины упала с дома на Малой Морской улице. Легкие травмы получила проходившая мимо женщина.

