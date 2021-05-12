FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Камнепад за камнепадом. На Смольный проспект просыпался балкон, пострадали машины чиновников

Сотрудники ЖКС в центре Петербурга второй раз за день убирают улицы от упавших частей здания

Смольному проспекту вслед за Невским требуется уборка. У дома 6 произошел камнепад.

Как сообщают очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» социальной сети «ВКонтакте» 12 мая, около двух дня с доходного дома ведомства учреждений императрицы Марии стали падать камни. Пешеходы успели покинуть опасную территорию.

В администрации Центрального района «Фонтанке» уточнили, что на этот раз фасад здания не пострадал. На одном из балконов, дно которого было обтянуто сеткой для того, чтобы воспрепятствовать разрушению, эта сетка порвалась. И все камни, которые там скопились в ожидании ремонта, упали на проспект.

Сотрудники ЖКС оперативно прибыли на место. Участок под балконом оцепили и убирают упавшее.

Читатели «Фонтанки» сообщат, что часть камней попали на припаркованные машины. «Пострадали автомобили сотрудников Смольного», - уверяют они.

Несколькими часами ранее аналогичные работы проводились на Невском проспекте, у дома 53, где с фасада упала часть декора. Момент обрушения попал на видео, по счастью никто не пострадал.

Это уже третье за сутки разрушение фасадных элементов в центре Петербурга. Накануне днем часть лепнины упала с дома на Малой Морской улице. Легкие травмы получила проходившая мимо женщина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

bebop
Зимой сосули, летом - лепнина
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний