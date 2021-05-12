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Падение каменной глыбы на Невском проспекте попало на видео. Чудом никто не погиб

«Фонтанка» публикует видео падения штукатурки в центре Петербурга

Кусок штукатурки внушительных размеров, отвалившийся утром 12 мая от дома 53 на Невском проспекте, попал на видео. Люди чудом не пострадали — прохожих спас металлический козырёк.

На кадрах видно, как два больших «камня» по очереди падают, ударяясь об козырёк и навес, рассыпаясь на осколки. Люди, услышав грохот, смотрят вверх и осторожно обходят место падения. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ЖКС № 2.

Согласно данным с сайта КГИОП, по указанному адресу расположен объект культурного наследия — «Дом А. Г. Чадаева» постройки начала XIX века, который также перестраивался в 1882 году.

Ранее «Фонтанка» писала, как накануне кусок лепнины упал на горожанку у дома 8 на Малой Морской улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.

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Комментарии (4)

Екатерина Иванова
Это теперь каждую неделю будет происходить? Т
Volf Messing
Можно, конечно, сколько угодно гордиться самым красивым городом Европы, но жить в нём становится небезопасно, он просто разваливается. Причём, ремонтом эту проблему уже не решить, такие опасные строения нужно просто сносить. Строение может быть и культурное наследие, но если оно представляет опасность для жителей не ждать же ещё 300 лет пока оно окончательно не развалится.Возникают определенные парадоксы, стоят новые дома и посередине какая-нибудь засранная гнилушка, типа культурное наследие.Лучше уж вообще без наследия, чем наследие в таком виде.Что то не так с эти законом.
WuhanRockCafe
Интересно, есть какое-нибудь внятное объяснение тому, что тариф на капремонт Невский, 53 (дом постройки 1863 г., не прошедший капитальный ремонт) 11.5 руб, а тариф на мой монолитно-кирпичный, постройки 2007 года 12 руб.
Что за хрень такая?
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