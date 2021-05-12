На кадрах видно, как два больших «камня» по очереди падают, ударяясь об козырёк и навес, рассыпаясь на осколки. Люди, услышав грохот, смотрят вверх и осторожно обходят место падения. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ЖКС № 2.
Согласно данным с сайта КГИОП, по указанному адресу расположен объект культурного наследия — «Дом
Ранее «Фонтанка» писала, как накануне кусок лепнины упал на горожанку у дома 8 на Малой Морской улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии доставили в Мариинскую больницу.