FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Новый день и новое обрушение». Кусок здания отвалился на Рылеева

В центре Петербурга вновь произошло обрушение

Уже несколько дней подряд в центре Петербурга отваливаются части зданий. Очередное обрушение произошло на Рылеева, 8. Об этом «Фонтанке» 14 мая сообщил координатор сообщества «Жители МО Литейный округ» Вадим Суходольский.

«Новый день и новое обрушение с фасада здания в центре», — сообщил он.

Участок уже оцепили. По предварительной информации, припаркованные машины не пострадали.

ПоделитьсяПоделиться

Аналогичные ситуации, которые прозвали камнепадом, в Петербурге происходят уже несколько дней. Куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

zorkii
Совпадение, нет не думаю, просто город хочет очиститься
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний