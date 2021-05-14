Уже несколько дней подряд в центре Петербурга отваливаются части зданий. Очередное обрушение произошло на Рылеева, 8. Об этом «Фонтанке» 14 мая сообщил координатор сообщества «Жители МО Литейный округ» Вадим Суходольский.



«Новый день и новое обрушение с фасада здания в центре», — сообщил он.

Участок уже оцепили. По предварительной информации, припаркованные машины не пострадали.