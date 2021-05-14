Уже несколько дней подряд в центре Петербурга отваливаются части зданий. Очередное обрушение произошло на Рылеева, 8. Об этом «Фонтанке» 14 мая сообщил координатор сообщества «Жители МО Литейный округ» Вадим Суходольский.
«Новый день и новое обрушение с фасада здания в центре», — сообщил он.
Участок уже оцепили. По предварительной информации, припаркованные машины не пострадали.
Аналогичные ситуации, которые прозвали камнепадом, в Петербурге происходят уже несколько дней. Куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину.