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Вид на Неву с фонтаном. На Выборгской набережной новая достопримечательность: коммунальная и временная

Фонтан из трубы забил на Выборгской набережной в Петербурге

Неучтённый фонтан заметили в Выборгском районе Петербурга 26 мая. Струя воды бьёт вверх на несколько этажей, соревнуясь по зрелищности с достопримечательностями Петергофа.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, фонтан увидели с Кантемировского моста. Вода хлещет ближе к пересечению Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы. «Яндекс» отмечает, что по направлению к мосту на набережной копится пробка, хвост которой — у Евпаторийского переулка.

Выборгский попал в список районов, где 26 мая ГУП «ТЭК» проводит гидравлические испытания. Однако от фонтана предприятие открестилось: сетей «ТЭК» по данным адресам нет. «Фонтанка» обратилась за комментарием в Водоканал.

© Фонтанка.Ру

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