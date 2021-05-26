Судя по опубликованному в соцсетях видео, фонтан увидели с Кантемировского моста. Вода хлещет ближе к пересечению Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы. «Яндекс» отмечает, что по направлению к мосту на набережной копится пробка, хвост которой — у Евпаторийского переулка.
Выборгский попал в список районов, где 26 мая ГУП «ТЭК» проводит гидравлические испытания. Однако от фонтана предприятие открестилось: сетей «ТЭК» по данным адресам нет. «Фонтанка» обратилась за комментарием в Водоканал.