Дезинфекцию залов на Петербургском международном экономическом форуме будут проводить с помощью вспышек. Технологию уже сравнили с устройством из фильма «Люди в черном», только в этом случае никого в зале быть не должно.
Как рассказали организаторы, в каждом помещении будут работать медицинские ультрафиолетовые ксеноновые облучатели, которые будут обеспечивать чистый воздух, «не хуже горного». Установка «Альфа-01» предназначена для экстренной и плановой дезинфекции. Она применяется не только в медицинских организациях, где повышенные санитарные-гигиенические требования, но и на вокзалах, в аэропортах, гостиницах и ресторанах.
«Производители заявляют, что эти установки значительно превосходят по эффективности традиционные УФ лампы. Уничтожают до 100% патогенов. В сам момент работы людей в помещении быть не должно, о чём предупреждает голосовой помощник», — добавили в «Росконгрессе».
Из-за пандемии коронавируса для участников форума в этом году действуют дополнительные правила. Попасть на площадку можно будет только после прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19 в специализированных центрах и при наличии аккредитационного удостоверения. Все службы Петербурга в связи с ПМЭФ перешли на усиленный режим работы, а сезон отключений горячей воды взял паузу.