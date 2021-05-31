Дезинфекцию залов на Петербургском международном экономическом форуме будут проводить с помощью вспышек. Технологию уже сравнили с устройством из фильма «Люди в черном», только в этом случае никого в зале быть не должно.



Как рассказали организаторы, в каждом помещении будут работать медицинские ультрафиолетовые ксеноновые облучатели, которые будут обеспечивать чистый воздух, «не хуже горного». Установка «Альфа-01» предназначена для экстренной и плановой дезинфекции. Она применяется не только в медицинских организациях, где повышенные санитарные-гигиенические требования, но и на вокзалах, в аэропортах, гостиницах и ресторанах.