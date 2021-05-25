Смольный: сплошное ПЦР-тестирование и запрет шведского стола коснутся только официальных делегаций ПМЭФ

Регламент для гостиниц, введенный на время проведения Петербургского международного экономического форума, касается только отелей, работающих с официальными делегациями ПМЭФ. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию туризма. Такие отели имеют соглашение с Росконгрессом и в дни форума будут работать в соответствии с утверждённым документом, уточнили в ведомстве.



Ранее комитет по развитию туризма опубликовал регламент, в котором в частности говорилось о запрете обслуживания по системе шведского стола, а также необходимости ПЦР-тестирования на коронавиурус всех сотрудников, которые не имеют справок о вакцинации или наличии антител и всех гостей, приехавших на ПМЭФ. В документе говорилось, что он распространяется на отели, которые обслуживают участников и гостей форума.