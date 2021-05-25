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Смольный: сплошное ПЦР-тестирование и запрет шведского стола коснутся только официальных делегаций ПМЭФ

Власти Петербурга успокоили отельеров, запаниковавших из-за строгих ковидных правил во время ПМЭФ

Регламент для гостиниц, введенный на время проведения Петербургского международного экономического форума, касается только отелей, работающих с официальными делегациями ПМЭФ. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию туризма. Такие отели имеют соглашение с Росконгрессом и в дни форума будут работать в соответствии с утверждённым документом, уточнили в ведомстве.

Ранее комитет по развитию туризма опубликовал регламент, в котором в частности говорилось о запрете обслуживания по системе шведского стола, а также необходимости ПЦР-тестирования на коронавиурус всех сотрудников, которые не имеют справок о вакцинации или наличии антител и всех гостей, приехавших на ПМЭФ. В документе говорилось, что он распространяется на отели, которые обслуживают участников и гостей форума.

Такая формулировка за полторы недели до форума заставила запаниковать владельцев отелей, которые принимают гостей форума, но не имеют официального статуса партнеров Росконгресса. Несколько участников рынка признались «Фонтанке», что не знают, как выполнить требования, так как невозможно установить, кто из постояльцев приехал на форум, а кто с другими целями. Другие решили на всякий случай отказаться от шведского стола для всех постояльцев.

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