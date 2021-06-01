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Гости ПМЭФ выстроились в очередь на сдачу ПЦР-тестов на Московском вокзале в Петербурге

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Участники Петербургского международного экономического форума, прибывшие на Московский вокзал, штурмуют пункты сдачи ПЦР-тестов, которые необходимы для участия в мероприятии. Выстроившихся прямо на платформе людей увидел корреспондент «Фонтанки» 1 июня.

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Накануне появились сообщения о многочасовых очередях в Москве. После этого организаторы заявили, что Роспотребнадзор после ажиотажного спроса усилил пункты ПЦР-тестирования и очередей нет. Но, вероятно, гости ПМЭФ уже начали прибывать в Северную столицу.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что для ПЦР-тестирования участников в Северной столице развернуто более 50 пунктов, в том числе в аэропорту Пулково и гостиницах, в которых живут участники. Но в последних очередей не наблюдается — время ожидания пока составляет около 5 минут.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Otkating
- Есть такая профессия сынок.. Родину позорить.
dimas062
Бессмысленная, дорогая и пошлая тусовка шарлатанов за народный счёт.
Vahmistroff
Сон мне снится — вот те на:
Гроб среди квартиры,
На мои похорона
Съехались вампиры, -

Стали речи говорить -
Все про долголетие, -
Кровь сосать решили погодить:
Вкусное — на третие.
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