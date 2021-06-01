Участники Петербургского международного экономического форума, прибывшие на Московский вокзал, штурмуют пункты сдачи ПЦР-тестов, которые необходимы для участия в мероприятии. Выстроившихся прямо на платформе людей увидел корреспондент «Фонтанки» 1 июня.
Накануне появились сообщения о многочасовых очередях в Москве. После этого организаторы заявили, что Роспотребнадзор после ажиотажного спроса усилил пункты ПЦР-тестирования и очередей нет. Но, вероятно, гости ПМЭФ уже начали прибывать в Северную столицу.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что для ПЦР-тестирования участников в Северной столице развернуто более 50 пунктов, в том числе в аэропорту Пулково и гостиницах, в которых живут участники. Но в последних очередей не наблюдается — время ожидания пока составляет около 5 минут.