Не всё включено. Билет за 840 тысяч рублей не спасёт участников ПМЭФ от расходов на ПЦР-тесты

«Тестирование проводится в специально развернутых пунктах и только лабораториями, определёнными Роспотребнадзором исключительно для ПМЭФ. По решению Роспотребнадзора, тестирование для всех категорий участников, организаторов, СМИ и структур, обеспечивающих безопасность форума, является платным. Расходы на проведение ПЦР-тестирования каждая организация несет самостоятельно», — сообщили в Росконгрессе. Сумму, в которую обойдется тестирование, в пресс-службе уточнить не смогли.

По информации «Фонтанки», изначально предполагалось, что расходы по проведению анализов возьмет на себя Роспотребнадзор, который и установил требования эпидемиологической безопасности. Но на одном из последних совещаний его глава Анна Попова настояла на том, чтобы эти издержки несли организаторы, отмечают собеседники, близкие к оргкомитету. Росконгресс согласился.

По данным «Фонтанки», всего потребность оценена в 75 тысяч тестов, а стоимость одного анализа — в 1 000 рублей. Для сравнения, ПЦР-анализ в аэропорту Пулково (также проводится в лаборатории Роспотребнадзора) обойдется в 1 950 рублей. Таким образом, общая сумма расходов может составить 75 миллионов рублей. Как она поделится между участниками форума и Росконгрессом, будет зависеть от цены билета. Но, по существующей договоренности, на бесплатные анализы всё же смогут претендовать некоторые категории участников, например 2 тысячи сотрудников администрации Петербурга и 4 тысячи представителей силовых ведомств, которые будут обеспечивать безопасность мероприятия, говорят собеседники издания. В Роспотребнадзоре не стали комментировать условия договоренности, но отметили, что на данный момент не располагают информацией о том, что тестирование будет платным. В ведомстве также заверили, что его лабораторных мощностей хватит, чтобы справиться с нагрузкой. В Росконгрессе также не стали комментировать детали соглашения, отметив, что итоговый объем тестирования можно будет оценить после окончания форума.