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Не всё включено. Билет за 840 тысяч рублей не спасёт участников ПМЭФ от расходов на ПЦР-тесты

Проверка на коронавирус для участников петербургского экономического форума будет платной

Делегатам ПМЭФ-2021, заплатившим за билет как минимум 840 тысяч рублей, придется нести дополнительные расходы на ПЦР-тестирование, следует из ответа Фонда Росконгресс на запрос «Фонтанки».

«Тестирование проводится в специально развернутых пунктах и только лабораториями, определёнными Роспотребнадзором исключительно для ПМЭФ. По решению Роспотребнадзора, тестирование для всех категорий участников, организаторов, СМИ и структур, обеспечивающих безопасность форума, является платным. Расходы на проведение ПЦР-тестирования каждая организация несет самостоятельно», — сообщили в Росконгрессе. Сумму, в которую обойдется тестирование, в пресс-службе уточнить не смогли.

По информации «Фонтанки», изначально предполагалось, что расходы по проведению анализов возьмет на себя Роспотребнадзор, который и установил требования эпидемиологической безопасности. Но на одном из последних совещаний его глава Анна Попова настояла на том, чтобы эти издержки несли организаторы, отмечают собеседники, близкие к оргкомитету. Росконгресс согласился.

По данным «Фонтанки», всего потребность оценена в 75 тысяч тестов, а стоимость одного анализа — в 1 000 рублей. Для сравнения, ПЦР-анализ в аэропорту Пулково (также проводится в лаборатории Роспотребнадзора) обойдется в 1 950 рублей. Таким образом, общая сумма расходов может составить 75 миллионов рублей. Как она поделится между участниками форума и Росконгрессом, будет зависеть от цены билета. Но, по существующей договоренности, на бесплатные анализы всё же смогут претендовать некоторые категории участников, например 2 тысячи сотрудников администрации Петербурга и 4 тысячи представителей силовых ведомств, которые будут обеспечивать безопасность мероприятия, говорят собеседники издания.

В Роспотребнадзоре не стали комментировать условия договоренности, но отметили, что на данный момент не располагают информацией о том, что тестирование будет платным. В ведомстве также заверили, что его лабораторных мощностей хватит, чтобы справиться с нагрузкой. В Росконгрессе также не стали комментировать детали соглашения, отметив, что итоговый объем тестирования можно будет оценить после окончания форума.

Ранее сообщалось, что всем участникам и сотрудникам перед прибытием на площадку форума необходимо пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развернутых пунктов тестирования. Они будут организованы в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в отелях на территории города. Сдать тест нужно не позднее чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021. Посетителям пленарного заседания необходимо пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до заседания. Иностранным участникам придется сделать ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы и затем за сутки до прибытия на площадку форума. По отрицательному результату ПЦР-тестирования аккредитационный бейдж активируется для доступа на площадку.

В 2021 году стоимость стандартного пакета участника форума обойдется в 840 тысяч рублей с НДС, премиального — 960 тысяч рублей с НДС. Это более чем в два раза больше, чем во время форума 2019 года. Рост взносов объяснялся в том числе увеличением трат на эпидемиологическую безопасность.

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Комментарии (2)

Маэстро
То есть наличие вакцинации никакой роли не играет. Перед тестом все равны.
260569221
Дык там чинуши одни.. могут позволить
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