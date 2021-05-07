Участников и посетителей ПМЭФ-2021 заставят сдать ПЦР-тест

Как сообщили 7 мая в пресс-службе ПМЭФ, эти меры касаются санитарного режима при проведении мероприятий, особенностей доступа в места проведения мероприятий, организации питания, санитарной обработки помещений, обеспечения участников и персонала индивидуальными средствами защиты.

В частности, всем участникам и сотрудникам перед прибытием на площадку форума необходимо пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развернутых пунктов тестирования. Они будут организованы в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в отелях на территории города. Сдать тест нужно не позднее, чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021. Результаты тестирования будут действительны в течение всего периода проведения форума.