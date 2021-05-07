Участников и посетителей ПМЭФ-2021 заставят сдать ПЦР-тест

Как сообщили 7 мая в пресс-службе ПМЭФ, эти меры касаются санитарного режима при проведении мероприятий, особенностей доступа в места проведения мероприятий, организации питания, санитарной обработки помещений, обеспечения участников и персонала индивидуальными средствами защиты.
В частности, всем участникам и сотрудникам перед прибытием на площадку форума необходимо пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развернутых пунктов тестирования. Они будут организованы в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в отелях на территории города. Сдать тест нужно не позднее, чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021. Результаты тестирования будут действительны в течение всего периода проведения форума.
Посетителям пленарного заседания необходимо пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до заседания. Иностранным участникам придется сделать ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы и затем за сутки до прибытия на площадку форума. Соблюдать карантин по прибытии не нужно.
Рекомендательный характер носит вакцинация от коронавируса.
Ранее стало известно, что в Петербурге более 2 000 работников ПМЭФ-2021 срочно прививают от коронавируса. При этом укол не спасет от изоляции. Технический и административный персонал ПМЭФ должен будет пройти двухнедельную обсервацию, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием; обычно на нем присутствует президент Владимир Путин.