В Петербурге централизованно вакцинируют тысячи участников ПМЭФ перед приездом Путина

Как заявил 21 апреля чиновник, в Петербурге определены 17 пунктов в городских поликлиниках и 14 мобильных пунктов для проведения, через которые предстоит пройти более чем 2 тысячам сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ. Первым компонентом вакцины уже привились более 230 человек.

Централизованная вакцинация от COVID-19 организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума началась в Северной столице, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Около 200 организаций обеспечивают иммунизацию сотрудников от COVID-19 самостоятельно. Иммунизация сотрудников 12 учреждений культуры организована в мобильном пункте вакцинации в Михайловском театре.



«Вице-губернатор Олег Эргашев обратил внимание представителей туристической отрасли, руководства гостиниц, учреждений культуры и сферы питания, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ, на необходимость вакцинации персонала, что позволит сформировать к Форуму иммунитет. Город окажет в этом всю необходимую помощь», — отметили в его аппарате.



Как ранее писала «Фонтанка», укол не спасет от изоляции. Технический и административный персонал ПМЭФ должен будет пройти двухнедельную обсервацию, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием, обычно на нем присутствует президент Владимир Путин.

