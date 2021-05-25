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Гостей петербургских отелей во время ПМЭФ будут тестировать на коронавирус и лишат шведского стола

Роспотребнадзор и Смольный утвердили правила работы гостиниц во время ПМЭФ

Роспотребнадзор утвердил правила работы отелей во время Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2–5 июня 2021 года. Их разработал комитет по развитию туризма, говорится в сообщении Смольного от 25 мая.

В числе дополнительных санитарных требований — тестирование на коронавирус персонала и постояльцев.

Помимо бесконтактной термометрии перед заселением гости должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для этого с 25.05.2021 до 05.06.2021 в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала. Заселение будет проводиться преимущественно в одноместные или семейные номера. Членов одной делегации рекомендовано размещать в одном блоке или одной части коридора.

К работе в период форума будут допущены те сотрудники, которые либо привиты от коронавируса, либо имеют справку о наличии антител, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста на COVID‑19, проведенный не ранее чем за 72 часа до начала форума.

В регламенте также прописан алгоритм действий в случае выявления у сотрудника гостиницы, гостя или посетителя признаков заболевания коронавирусом или иной инфекцией.

Кроме того, гостиницы будут обязаны следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в местах общего пользования и заведениях общественного питания. В частности, им придется нанести сигнальную разметку. Для проживающих будет запрещено питание по типу «шведский стол» или в форме самообслуживания в ресторанах и кафе гостиниц. Питание персонала должно быть организовано по графику.

Отелям предстоит обеспечить постоянную уборку, санитарную обработку и проветривание мест общего пользования и гостиничных номеров. В помещениях необходимо разместить оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для обработки рук, тепловизионное оборудование или бесконтактные термометры. Рабочие места персонала в местах контакта с проживающими должны быть оборудованы защитными экранами. Сотрудники, гости и посетители гостиниц также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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Комментарии (3)

Маэстро
Вот где можно обязательную вакцинацию задекларировать. Или гости такие, что пошлют далеко и надолго?
altnec
Рукопожатия должны быть обязательными только в защитных перчатках.
Иначе суд без обязательного присутствия ответчика.
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