Гостей петербургских отелей во время ПМЭФ будут тестировать на коронавирус и лишат шведского стола

Роспотребнадзор утвердил правила работы отелей во время Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2–5 июня 2021 года. Их разработал комитет по развитию туризма, говорится в сообщении Смольного от 25 мая.
В числе дополнительных санитарных требований — тестирование на коронавирус персонала и постояльцев.
Помимо бесконтактной термометрии перед заселением гости должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для этого с 25.05.2021 до 05.06.2021 в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала. Заселение будет проводиться преимущественно в одноместные или семейные номера. Членов одной делегации рекомендовано размещать в одном блоке или одной части коридора.
К работе в период форума будут допущены те сотрудники, которые либо привиты от коронавируса, либо имеют справку о наличии антител, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста на COVID‑19, проведенный не ранее чем за 72 часа до начала форума.
В регламенте также прописан алгоритм действий в случае выявления у сотрудника гостиницы, гостя или посетителя признаков заболевания коронавирусом или иной инфекцией.
Кроме того, гостиницы будут обязаны следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в местах общего пользования и заведениях общественного питания. В частности, им придется нанести сигнальную разметку. Для проживающих будет запрещено питание по типу «шведский стол» или в форме самообслуживания в ресторанах и кафе гостиниц. Питание персонала должно быть организовано по графику.
Отелям предстоит обеспечить постоянную уборку, санитарную обработку и проветривание мест общего пользования и гостиничных номеров. В помещениях необходимо разместить оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для обработки рук, тепловизионное оборудование или бесконтактные термометры. Рабочие места персонала в местах контакта с проживающими должны быть оборудованы защитными экранами. Сотрудники, гости и посетители гостиниц также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.