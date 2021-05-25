Гостей петербургских отелей во время ПМЭФ будут тестировать на коронавирус и лишат шведского стола

Роспотребнадзор утвердил правила работы отелей во время Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2–5 июня 2021 года. Их разработал комитет по развитию туризма, говорится в сообщении Смольного от 25 мая.



В числе дополнительных санитарных требований — тестирование на коронавирус персонала и постояльцев.

Помимо бесконтактной термометрии перед заселением гости должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для этого с 25.05.2021 до 05.06.2021 в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала. Заселение будет проводиться преимущественно в одноместные или семейные номера. Членов одной делегации рекомендовано размещать в одном блоке или одной части коридора.