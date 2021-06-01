Коронавирусная статистика опять пошла в рост. В России выявили 9500 случаев COVID-19

Заболеваемость снова пошла в рост — накануне сообщалось о 8475 случаях. В Петербурге статистика по коронавирусу меняется не сильно: 817 заболевших за 24 часа против 822 вчера. По стране за сутки умерли 372 человека с COVID-19 (339 накануне), из них 38 в Северной столице (40 накануне).



Первое место по количеству заболевших по-прежнему удерживает Москва (3669), на втором Петербург, на третьем — Московская область (743). Всего по стране выявлено 5 млн 81 тыс. 417 случаев коронавируса за весь период пандемии, умерли 121 873 человека, выздоровели 4 млн 693 тыс. 579 человек.