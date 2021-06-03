VTimes, став СМИ-иноагентом, объявляет о закрытии

«Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes. За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы. Но причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг», — сообщается на странице издания в Facebook.

VTimes создавался как независимое медиа, «площадка для свободного обмена конструктивными мнениями», где говорят о существующих проблемах и не уходят от острых тем. «И сегодня мы с гордостью можем сказать: у нас получилось! Но на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа, — отмечается в сообщении. — Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа. Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes — 12 июня, в День независимости России».