FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Минюст РФ объяснил, почему внес «Медузу» в список иноагентов

Причиной для включения «Медузы» в список иноагентов стало сообщение «некого государственного органа» об иностранном финансировании издания. Об этом говорится 28 апреля в ответе Минюста на запрос телеканала «Дождь».

«На основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие признакам иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента <...> юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project и ООО «Первое антикоррупционное СМИ включены в реестр», — цитирует «Дождь» ответ ведомства.

В Минюсте не стали уточнять, какие именно источники иностранного финансирования им удалось обнаружить. Какой именно госорган направил эту информацию в министерство, там тоже не рассказали.

Ранее сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что исчезновение «любого СМИ» в России «не будет сильно ощущаться», комментируя признание «Медузы» иноагентом.

О внесении «Медузы» в список СМИ-иноагентов Минюста стало известно 23 апреля. Согласно закону, СМИ-иноагентами могут признать юрлица, зарегистрированные за рубежом. На них распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. Гендиректор издания «Медуза» Галина Тимченко сообщила, что обжалует включение в список СМИ-иноагентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

azul
кое-кто кое-где нашел кое-что и сказал кое-кому. И всё, готово обвинение.
altnec
"Фантастические твари" высказали свое отношение к журналистам.
И это факт.
Maik5
Одна бабка сказала. Хорошая отмаза.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний