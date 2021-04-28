Минюст РФ объяснил, почему внес «Медузу» в список иноагентов

Причиной для включения «Медузы» в список иноагентов стало сообщение «некого государственного органа» об иностранном финансировании издания. Об этом говорится 28 апреля в ответе Минюста на запрос телеканала «Дождь».



«На основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие признакам иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента <...> юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project и ООО «Первое антикоррупционное СМИ включены в реестр», — цитирует «Дождь» ответ ведомства.

