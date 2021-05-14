В России стало на одно СМИ-иноагента больше

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, был дополнен изданием VTimes.
«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — сообщается 14 мая на сайте российского Минюста.
Издание VTimes было создано в 2000 году бывшими сотрудниками «Ведомостей». Журналисты пока не прокомментировали решение ведомства.
Три недели назад в список СМИ-иноагентов была включена «Медуза».
Согласно закону, СМИ-иноагентами могут признать юрлица, зарегистрированные за рубежом. На них распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.