Не москвичкой единой? Власти Петербурга подтвердили «единичные» госпитализации с ПМЭФ

«На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума, — подтвердили в комитете по здравоохранению 2 июня. — Бригады Городской станции скорой медицинской помощи несут дежурство в «Экспофоруме», «Пулково» и на Московском вокзале».



Чиновники напомнили, что медицинскую помощь в случае необходимости будут оказывать 20 стационаров, не только городского, но и федерального подчинения. И при выявлении новой коронавирусной инфекции и подозрении на нее участников будут госпитализировать в инфекционные больницы.

