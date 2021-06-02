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Не москвичкой единой? Власти Петербурга подтвердили «единичные» госпитализации с ПМЭФ

Зафиксированы «единичные случаи» госпитализации с полей ПМЭФ в Петербурге

Смольный пока отказывается называть точное число госпитализированных участников Петербургского международного экономического форума. Но, судя по сообщению о «единичных случаях», одной девушкой из Москвы дело не ограничилось.

«На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума, — подтвердили в комитете по здравоохранению 2 июня. — Бригады Городской станции скорой медицинской помощи несут дежурство в «Экспофоруме», «Пулково» и на Московском вокзале».

Чиновники напомнили, что медицинскую помощь в случае необходимости будут оказывать 20 стационаров, не только городского, но и федерального подчинения. И при выявлении новой коронавирусной инфекции и подозрении на нее участников будут госпитализировать в инфекционные больницы.

Точное число заболевших обещают озвучить через «Росконгресс», но не в онлайн-режиме.

Утром «Фонтанка» рассказала, что 2 июня во временный госпиталь в «Ленэкспо» была госпитализирована с коронавирусом 18-летняя волонтер из Москвы. Она в легком состоянии, без симптоматики, но с положительным тестом. На форум ей больше не попасть.

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