«В люксах нет свободных мест». Сколько петербургские отели заработают на ПМЭФ

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Статусные отели Северной столицы не упустили возможности заработать на Петербургском международном экономическом форуме. Как следует из данных сервиса бронирования Booking.com, в пятизвездочных гостиницах практически не осталось свободных номеров. По словам участников ПМЭФ и самих владельцев средств размещения, по сравнению с обычными датами стоимость проживания подскочила от 2 до 10 раз. Но до рекордов доковидной эпохи пока далеко.

Сейчас на даты экономического форума (2-5 июня) осталось лишь несколько пятизвездочных отелей со свободными номерами. Три ночи в Solo Sokos Hotel Palace Bridge обойдутся в 90 тысяч рублей, что более чем в два раза дороже, чем будет стоить проживание через неделю.



«Гранд Отель Эмеральд» также готов сдавать номера за 90 тысяч рублей, но для него рост в сравнении с обычными июньскими днями составит почти три раза.

Отель «Екатерина» предлагает размещение для гостей ПМЭФ за 153 тысячи рублей, цены также увеличились втрое. Еще больше заработать намерен Petro Palace Hotel. Остановиться в нем во время ПМЭФ можно за 261 тысячу рублей, это более чем в четыре раза больше, чем заплатят туристы неделей позже.

В топовых гостиницах, принимающих официальные делегации (Belmond Grand Hotel Europe, «Астория», «Англетер» и другие), места закончились еще в конце апреля. При этом цены рванули вверх не только по сравнению с нефорумскими днями, но и по сравнению с датами ПМЭФ 2019 года.

По словам одного из участников форума, попытавшегося снять номер в последний момент, по запросу найти варианты все же можно — их просто не выставляют на сервисах бронирования. Но цены фактически заградительные. Например, три ночи в So Sofitel St Petersburg предложили за 168 тысяч рублей, хотя еще пару неделю назад это обошлось бы в 8000 рублей в сутки. Впрочем, на другие даты в июне в этой гостинице сутки стоят уже более 30 000 рублей.



Гостям «Гельвеции» проживание со 2 по 5 июня обошлось в два раза дороже в стандартных номерах и в три раза дороже в «люксах». «По сравнению с 2019-м годом стоимость выросла на 15-20%, рассказал владелец гостиницы Юнис Теймурханлы. Ажиотажный спрос со стороны первых лиц позволил бы заработать даже больше, но отельеры ограничены госрегулированием. «Спрос был бешеный, мы почувствовали голод к офлайну», - прокомментировал предприниматель.

Спрос на пятизвездочные отели в Северной столице во время Петербургского международного экономического форума вырос в 2,5 раза, подсчитали эксперты компании «Аэроклуб», которая специализируется на деловом туризме. При этом средняя стоимость ночи возросла на 6% по сравнению с 2019 годом и составила 116 тысяч рублей. Самый дорогой номер в этот период стоил 608 тыс. рублей за ночь. На «пять звезд» пришлось 26% бронирований гостиниц в Северной столице со 2 по 5 июня.

Но ажиотаж наблюдается лишь в самом верхнем люксовом сегменте, в премиальном цены на уровне 2019 года или чуть ниже, а в категории 4 звезды и вовсе наблюдается падение. Из-за коронавирусных ограничений иностранцев существенно меньше, а «второй эшелон» отечественных гостей более чувствителен к цене, отмечают участники рынка.



Так, в Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo осталось небольшое количество свободных номеров, а цена по сравнению с 2019 годом практически не выросла. «Загрузка ниже, чем была в 2019 году практически у всех коллег, кроме, вероятно, отелей, расположенных на Исаакиевской площади», - говорит Виктория Шамликашвили, инвестор гостиницы.

Среди четырехзвездочных отелей, которые выставляют номера на сервисах бронирования, сильнее всего на время ПМЭФ подскочили цены в Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel. Три ночи там обойдутся в 50 тысяч рублей, что более чем в три раза дороже, чем через неделю. В более удаленных от «Экспофорума» гостиницах скачок не такой заметный. Park Inn by Radisson «Прибалтийская» подорожала в два раза до 32,4 тысяч рублей за три ночи. «Азимут» поднял цены менее чем вдвое (26,8 тысяч рублей 2-5 июня против 16,6 тысяч 9-12).

По данным «Аэроклуба», отели категории «четыре звезды» (47% всех броней на время ПМЭФ) подешевели на 20% по сравнению с 2019 годом, и при средней цене 14 500 рублей за ночь спрос на них со стороны бизнес-туристов вырос на 34%. А вот востребованность трехзвездочных отелей у деловых путешественников упала на 80%. Стоимость номеров сохранилась на уровне 2019 года и составила - 7 900 рублей. Конкуренцию им составляют гостиницы без категории. Число забронированных ночей в них упало на 22% по сравнению с 2019 годом. Но средняя стоимость возросла на 88% – до 10 тысяч рублей за ночь.



В общей сложности число бронирований в отелях Петербурга в даты ПМЭФ сократилось на 18% по сравнению с допандемийными показателями. Средняя стоимость ночи составила 38 тысяч рублей. Это в 7 с лишним раз больше, чем в апреле (5 тысяч рублей) и в два раза больше, чем в аналогичные даты в 2019 году. Но такой скачок объясняется скорее увеличением доли люкса в общем количестве бронирований.

«На фоне эпидемиологических ограничений, возросшей стоимости участия и возможности посещения деловой программы онлайн спрос на очное участие в мероприятии сократился по сравнению с «доковидным» периодом. При этом такое падение не коснулось статусных делегаций, которые в период проведения форума обеспечили спрос на дорогие объекты размещения», – отметила Юлия Липатова, генеральный директор «Аэроклуба».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

