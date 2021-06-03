Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После насыщенного дня заседаний в «Экспофоруме», да и — берите больше — в целом довольно скромного ввиду изоляции года, первые вечеринки ПМЭФа пользовались успехом. Светские львицы еле поспевали за артистами, наполняя инстаграм видео и фотографиями с вечеринок и концертов, хвастались собственной красотой, друзьями и атрибутами роскошной жизни. Солнечная петербургская погода удостоилась отдельных эпитетов.

Основной шум в этот вечер — в прямом и переносном смысле — творился на Крестовском острове, где прямо под открытым небом пространства Royal Beach проходил официальный торжественный прием. Сергей Шнуров, уже блеснувший днем чувством юмора на заседании, выступал в более органичной для себя обстановке — на сцене. Но — парадокс! — чувствовал себя там даже менее уверенно. Причина, по признанию самого артиста, в том, что в своем новом проекте «Зоя» он — только в роли продюсера и остается за сценой.

«Это первое массовое выступление молодой начинающей, но хулиганской артистки», — обратился Шнуров к публике. Впрочем, солистка как раз явно не смущалась: пела непринужденно как внизу возле сцены среди мужчин в костюмах, так и в лучах софитов. В том числе — политическое: «Я к власти нашей отношусь, как к мужу: хочу другого, но боюсь, что будет хуже».



Прием на Южной дороге собрал основную бизнес-публику и нестареющих ветеранов светской жизни, включая Ксению Собчак и Ульяну Цейтлину, которая пошутила, что по совету Собчак двигалась «на запах шашлыков».

Кроме «Зои» и шашлыков, на этой вечеринке предлагалось выступление модной и шевелюристой певицы Zivert, затянутой в черный блестящий комбинезон, а также Richter Trio.

Пока бомонд встречал закат под бодрые песенки очередной шнуровской протеже, главные воротилы бизнеса и самые дорогие артисты форума уже разъезжались по домам — а кто и за границу: организаторам удалось сохранить в секрете и не допустить утечки в телеграм-каналы информации о концерте в Эрмитажном театре. Судя по логотипу на заднике, адептами академического искусства оказалась компания «Роснефть».



Только ради этого концерта всего на один вечер из Австрии прилетела Анна Нетребко. Ее супруг, также оперная звезда Юсиф Эйвазов, уже поджидал ее в Петербурге, репетируя с пианистом Денисом Мацуевым: концерт для всех троих, а также саксофониста Игоря Бутмана был совместным.

«Рванем по встречной», — прокомментировала Нетребко свою поездку с ветерком по Московскому проспекту из аэропорта в центр позади автомобиля ДПС с мигалками.

Видео/сторис/ instagram.com / anna_netrebko_yusi_tiago

Вела этот закрытый концерт, судя по соцсетям, Яна Чурикова, днем участвовавшая в дискуссии о том, заменит ли блогосфера профессиональную журналистику. К вечеру из синего костюма с кюлотами она переоделась в красное платье с пышной юбкой. Концерт закончился еще до захода солнца.



Так же рано прошло и спортивное мероприятие, внесшее нотку бесстрашия (ведь трус, как известно, не играет в хоккей) в культурно-развлекательную программу ПМЭФ. Речь — о гала-матче Петербургского международного экономического форума по хоккею, в котором команда форума победила сборную правительства Санкт-Петербурга фактически с разгромным счетом — 7:3.



В «Балтийском доме» тоже играли по-крупному — но на ниве театра: там гостил МХАТ имени Горького со своим спектаклем «Лес», гостей приглашали на коктейль Baring Vostok.

Еще одна вечеринка, не оставлявшая вечеру шанса остаться томным, проходила в Большом ресторане «Цинь» — там по приглашению «Коммерсанта» выступала возрожденная группа «КИНО». Петербургский стиль мероприятия подчеркивал состав публики, в которой обнаружился, например, известный художник Виктор Тихомиров.

Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Горшков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Александр Горшков / «Фонтанка.ру»

Неподалеку, на Кожевенной улице, в рамках Roof Fest выступала Диана Арбенина — назавтра ей предстояло брать Дворцовую — немалая честь быть в одном ряду с Элтоном Джоном, Роджером Уотерсом и другими, чьи концерты проходили ранее на главной городской площади по случаю ПМЭФ.

В это время на другом берегу Отель Lotte напомнил музыкальной программой о былых годах переулка Антоненко с его разношерстной музыкальной программой — тут выступил Григорий Лепс.



А дворец Трубецких-Нарышкиных изнутри озарился световыми инсталляциями по случаю вечеринки «Фармасинтеза» — сюда, в частности, пригласили выступать Леонида Агутина.

И это далеко не всё — как выяснила корреспондент «Фонтанки», дальше будет только больше.

