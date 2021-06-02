Неформальный ПМЭФ: камерно, дорого, как в молодости. Рассказываем о главных вечеринках для гостей форума

Фото: пресс-служба РЖД/архив Поделиться Поделиться







Артисты, изголодавшиеся по работе за полтора года практически непрерывного локдауна, подешевели, а вот их трансфер и размещение — наоборот. Так что на круг то на то и выходит. Рассказываем о главных праздниках для гостей и участников ПМЭФ и оцениваем сколько это стоит.

Участие в ПМЭФ теперь более чем в два раза дороже по сравнению с доковидными временами. Если в 2019 году попасть на форум с пакетом «Стандарт» стоило 350 000 рублей, а «Премиум» — 410 000 рублей, то в 2021 за вход придется платить 840 000 рублей, а тем, кто хочет попасть в красную зону — в хорошем смысле слова — и увидеть живьем пленарное заседание с участием президента Владимира Путина - все 960 000 рублей. При этом особенного ассортимента заграничных гостей и спикеров по понятными причинам не будет, самые интересные из них поучаствуют в пленарных сессиях онлайн. География форума сжалась: Италия, Франция, Япония, Пакистан, ОАЭ, а самая, как ожидалось, представительная делегация из Катара без эмира.



Усугубляется ситуация тем, что многие важные делегаты с бейджами высшего разряда из-за ковида решили не рисковать и прибудут только к пятничному заседанию с участием Путина.

Потери понесла не только представительская, но и неформальная часть ПМЭФ. Не станет устраивать праздников миллиардер Михаил Прохоров, который традиционно закатывает самые легендарные вечеринки (в 2018 году, например, гвоздем программы стала Рианна, которая была обещана, но так и не добралась до ресторана «Шатуш». Отменили приемы и концерты ВТБ, Газпромбанк, РФПИ, «Норникель» и «Роснефть».

И все равно программа неформального ПМЭФ такова, что кому-то, возможно, захочется разорваться: каждый вечер в разных точках города практически одновременно стартуют несколько мероприятий. В былые годы проблема решалась просто: дорого одетые люди с бейджами и приглашениями кочевали с одной вечеринки на другую. Теперь эта практика, видимо, осложнится ковидными ограничениями, в рамках которых число гостей не должно превышать определенной цифры — для каждого праздника жизни она своя.



В день открытия форума главным событием вечера станет традиционный торжественный прием «Росконгресса». В лайн-апе - певица Zivert, пианист Кирилл Рихтер и его электронно-роковый Richter Trio, а гвоздем станет новый проект Сергея Шнурова «Зоя». Интрига вокруг «Зои» держалась до последнего момента. Накануне первого живого выступления «Зои» Шнуров обнулил свой Instagram на пять с лишним миллионов подписчиков, удалив из него все картинки, посты и стихи. Теперь там — ссылка на дебютный альбом новой певицы и три ее фотографии. Тексты песен — особенно про пикетчицу и феминизм — злободневные и реакционные, с матерком.

Шнур собственной персоной и вроде как окончательно попрощавшаяся со сценой на прошлом ПМЭФ группировка «Ленинград» тряхнут стариной 4 июня в ресторане Il Lago dei Cegni на приеме Олега Дерипаски.

Издательский дом «Коммерсантъ» в этом году делает щемящий праздник про рок - для тех, кому за. Гости посмотрят фильм «Рок за гранью» о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове и Сергее Курехине. А потом на сцену поднимется группа «Кино» во главе с гитаристом Юрием Каспаряном. Цой поучаствует голосом.



Григорий Лепс в честь открытия ПМЭФ споет в Lotte отеле в переулке Антоненко на гала-ужине в честь открытия ПМЭФ. Гостям обещают кухню в стиле фьюжн с азиатским уклоном и специально оборудованный «Лепс-бар» с фирменными настойками имени артиста. Обещают атмосферу роскоши и социальную дистанцию.

Диана Арбенина выступит на «неформальном ПМЭФ» дважды: 2 июня на Кожевенной линии в рамках фестиваля Roof Fest, а на следующий день — спустится с крыши на площадь и даст открытый концерт-посвящение медикам и волонтерам на Дворцовой совместно с итальянским симфоническим оркестром театра Петруцелли из Бари. Вход бесплатный, но надо заранее зарегистрироваться и получить QR-код.

Первый день завершится в караоке «Джельсомино» на закрытой вечеринке руководства ФК «Зенит». Говорят, мероприятие ожидается совершенно неспортивное, потому что ни первых лиц клуба, ни футболистов не будет.

В четверг, 3 июня, накануне главной пленарной сессии с участием президента, запланировано больше всего вечеринок. На губернаторском приеме будут слушать джаз-оркестр в Хоровой капелле на Мойке. В Этнографическом музее отпразднуют юбилей его Высочества Эмира Катара Тамим бин Хамад Аль Тани — но сам эмир не приедет, и в пленарной сессии поучаствует по видеосвязи. Гостей приема ждет выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» и памятные подарки с катарским колоритом.



«Яндекс» впервые стал генеральным партнёром ПМЭФ и устраивает цирк с воздушными акробатами и DJ-сетом Дениса Симачёва и Марка Щедрина в Петропавловской крепости.

Ярмарка невест развернется в ДЛТ — там гуляет самый лакомый с точки зрения матримониальных планов список Forbsе «30 до 30». Так что все самое интересное будет, видимо, не на сцене, где выступят парень с косичкой из телевизора Niletto и группа Cream Soda.

Квартирник банка «Открытие» на Гороховой с Ильей Лагутенко создаст атмосферу ностальгического дауншифтинга и времен, когда ни про ковид, ни про санкции ничего не было слышно — артиста попросили петь только проверенные хиты, а в финале «порвать тельняшку». Google тоже устраивает квартирник — в гостях у Бродского, с Борисом Гребенщиковым, певицей Манижей и стендапом Вани Усовича. Будут ли шутки про Белоруссию не известно, но знаменитое платье-самовар с Евровидения, скорее всего, в камерное пространство «Полутора комнат» просто не влезет.

В особняке Беггровых случится SberNight 2021 — обещают «масштабное иммерсивное шоу» на тему эволюции «Сбербанка» с участием продуктов экосистемы «Сбера». Вести, вероятно, будет Сберкот.



РЖД в собственном музее — по антуражу, практически на вокзале, тоже проедется по русскому року. Обещаны Евгений Маргулис, Максим Леонидов, «Чиж» и «СерьГа», проводником по «Музейнику для своих» станет актер Юрий Стоянов.

Самым статусным мероприятием пятницы, 4 июня, станет ужин Валерия Гергиева «Звезды белых ночей» в Царском селе. Обычно на этот прием съезжаются главы государств и крупные бизнесмены.

Миллиардер Олег Дерипаска, который несколько лет не устраивал вечеринок на ПМЭФ, видимо, решил занять нишу Прохорова — и, как уже отмечалось, вернет на один вечер из небытия группу «Ленинград». Из действующих музыкальных коллективов будет группа «Жуки». Ночью в Buddha-bar на Синопской поет Светлана Лобода ангажированная GR CLUB Moscow.

В субботу пройдут прощальные мероприятия «для выживших». Например, вечеринка международного PR- и IR-агентства EM и Ozon, судя по расписанию, больше похожая на утренник с шампанским, с характерным названием «Survivors Party». Окончательную точку в программе неформального ПМЭФ поставит вечеринка «Дорожная» на Кожевенной в ночь с субботы не воскресенье.



Стоимость вечеринок, заявленных в этом году, по оценке основателя компании Berin Iglesias Holding, музыкального продюсера Максима Берина, может колебаться от 150 000 до 1 млн евро. Но звезд мировой величины в программе нет.

«В 2018 мы привозили в «Планетарий №1» на Обводном Робби Уильямса для вечеринки в честь 25-летия «Мегафона» — и был невероятный ажиотаж, все стремились на вечеринку попасть, - говорит Максим Берин. - В этот раз в неформальной программе мало классики и джазовых форматов. Гонорары артистов, которые заявлены, могут начинаться от 30 тысяч евро и превышать 100 тысяч — учитывая, что «Ленинград» - весьма дорогая группа». При этом продюсер отмечает, что гонорары артистов по всему миру упали. Причина — год-полтора вынужденного простоя, чтобы вернуться в колею, нужно время для «разгона». «Сейчас есть возможность апеллировать количеством концертов, и более выгодно купить артистов, - говорит Берин. - Конечно, есть те, кто стоит до последнего и не опускает доковидную планку. Но у большинства есть коллективы, музыканты, обязательства. Полтора года без работы — серьезный аргумент, чтобы снизить ставки на 15-20%».

Коронавирусные осложнения в этом году поразили воображение не только гостей, которым каждый день предстоит сдавать ПЦР-тесты, но и организаторов вечеринок. «Я поражен ограничениями. Неофициальные мероприятия из культурной программы ПМЭФ Роспортребнадзор может отменить даже в последний момент, - говорит продюсер. - Если такое произойдет, это будет удар по индустрии и по гостям, которые уже распланировали свои вечера».

Новая нормальность ковида диктует и другие условия: если раньше мероприятия готовились за полгода, а то и за год, то сегодня все надо делать «на коленке» чуть ли не за пару недель. Это отнимает не только много нервов, но и обходится дороже. Отели давно раскуплены, а то, что осталось, выставляет тройной ценник. Поэтому, не смотря на то, что с артистами возможен торг, общая стоимость вечеринок для организаторов в лучшем случае осталась прежней, а то и повысилась.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

