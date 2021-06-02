Гендиректор RTVI и музыкант Сергей Шнуров в ходе первого дня ПМЭФ заявил, что российская музыка находится на вторых ролях. По его словам, это музыка страны третьего мира.



«Когда есть некий образец, которому пытаются подражать, — пояснил Шнуров. — Это такой рэп без негров, извините за слово». Модератор дискуссии Тина Канделаки успокоила его, напомнив, что он не в Америке и может не извиняться. «Я про рэп», — откликнулся Шнуров. «А я про негров», — подытожила Канделаки.