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Шнуров: Российская музыка — это рэп без негров, простите за слово «рэп».

Сергей Шнуров раскритиковал желание российской индустрии копировать западные образцы

Гендиректор RTVI и музыкант Сергей Шнуров в ходе первого дня ПМЭФ заявил, что российская музыка находится на вторых ролях. По его словам, это музыка страны третьего мира.

«Когда есть некий образец, которому пытаются подражать, — пояснил Шнуров. — Это такой рэп без негров, извините за слово». Модератор дискуссии Тина Канделаки успокоила его, напомнив, что он не в Америке и может не извиняться. «Я про рэп», — откликнулся Шнуров. «А я про негров», — подытожила Канделаки.

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В ходе пленарной сессии «Что Россия придумывает сейчас?» Шнуров в целом раскритиковал склонность российской индустрии к копированию — в частности, индустрии блогинга. Самих блогеров он сравнил с туземцами, которые пляшут народные танцы за стеклярусы. «Это продукт (TikTok. — Прим. ред.), как многие говорят, китайской разведки, — сказал Шнуров, — Это тоже нужно иметь в виду». Напомним, бизнес на блогерах стал 2 июня темой дискуссии на ПМЭФ, которая закончилась массовым возлежанием на полу.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Раньше Шнур подрабатывал на вечеринках этого мероприятия, пел о тётях, титях, водке и пр.
А сейчас уже полновесный и активный участник форума.
Призадумался, это эволюция Шнурова или деградация форума?
Или же, случайно, обнаружилось полная гармония?
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