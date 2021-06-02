По ходу дискуссии участники обсуждали перспективы продвижения брендов через блогеров и шутили по поводу возможной продажи DreamTeamHouse. Милохин сначала не особенно включался в разговор, но затем всё-таки выдал несколько реплик: подтвердил, что осознает конечность своей популярности, и добавил, что выступает за мир во всем мире. Во время обсуждения он баловался с микрофоном, отключая собеседников.

Под конец дискуссии тиктокер предложил провести интерактив и научить предпринимателей записывать TikTok-видео. Он собрал их у столов, за которыми они сидели во время обсуждения, а потом предложил лечь на пол и закинуть ноги на стулья. К съемкам видео присоединилась и Ксения Собчак, участвовавшая до этого в сессии об арт-столицах. Сам Милохин также принял участие в записи видео: он лёг на стол.



После окончания съёмок и дискуссии тиктокер ретировался, объявив всем, что намерен справить нужду.