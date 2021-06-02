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Тиктокер Даня Милохин положил участников ПМЭФ на пол

Блогер Даниил Милохин 2 июня стал участником дискуссии Петербургского международного экономического форума «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?»

Среди спикеров этого блока были продюсер, основатель DreamTeam House (TikTok) Ярослав Андреев, директор сейлз-хаус «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, вице-президент Aliexpress в России Олег Лебедев.

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По ходу дискуссии участники обсуждали перспективы продвижения брендов через блогеров и шутили по поводу возможной продажи DreamTeamHouse. Милохин сначала не особенно включался в разговор, но затем всё-таки выдал несколько реплик: подтвердил, что осознает конечность своей популярности, и добавил, что выступает за мир во всем мире. Во время обсуждения он баловался с микрофоном, отключая собеседников.

Под конец дискуссии тиктокер предложил провести интерактив и научить предпринимателей записывать TikTok-видео. Он собрал их у столов, за которыми они сидели во время обсуждения, а потом предложил лечь на пол и закинуть ноги на стулья. К съемкам видео присоединилась и Ксения Собчак, участвовавшая до этого в сессии об арт-столицах. Сам Милохин также принял участие в записи видео: он лёг на стол.

После окончания съёмок и дискуссии тиктокер ретировался, объявив всем, что намерен справить нужду.

автор видео Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (16)

муматор
вы смотрели " в мире жЫвотных".
DEMOMON
О. И лошадка там.
Так много животных в этот раз.
Yerffej Ennyl
Как здесь принятно говорить, это всё, что нужно знать про пмэф, да и то совсем не обязательно.
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