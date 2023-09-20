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    В Петербурге решили построить метро в Шушары и в Южный. Но не скоро

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    В проект Генплана Петербурга внесут изменения, которые предусматривают строительство новой линии метро в Шушары. Одновременно подземку поведут от «Проспекта Ветеранов» в город-спутник Южный.

    Протоколы комиссии опубликованы на сайте КГА. Судя по ним и иллюстративному материалу, от станции «Витебский проспект», которая уже есть в планах по строительству метро, линия пойдет на юг, через пересадочную со «Звездной» — до станции «Центральная усадьба».

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    «Фонтанка» писала, что группа граждан подавала предложение предусмотреть в документе строительство метро в жилой зоне Шушар, но тогда комиссия решение отложила. Всё происходило на фоне массовых ограничений на наземный транспорт, которыми поселок обложили на время форума Россия — Африка.

    Далее линия идет через новое депо и станцию у «Экспофорума», чтобы потом двигаться параллельно Пулковскому шоссе. Конечной станет станция у города-спутника Южного. Напомним, застройщик «Старт Девелопмент» в свое время предлагал построить метро до этой территории по концессии и впоследствии подтверждал свою готовность участвовать в процессе.

    Еще одно учтенное предложение — это два перегона от станции «Проспект Ветеранов» на юго-восток: до станции «Пулковские высоты» и далее — всё до той же гипотетической станции у «Экспофорума». Все эти планы отнесены за 2040 год.

    При этом в силе остаются и нынешние планы по продолжению Кировско-Выборгской линии за «Проспект Ветеранов» через «Александрино» к «Проспекту Маршала Жукова». Недавно, впрочем, губернатор Александр Беглов подчеркнул, что и «отворотка» в сторону аэропорта Пулково в силе, идет планировка территории.

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