«До конца 2025 года». Смольный подтвердил сроки открытия станций «Путиловская» и «Казаковская»

В комитете по строительству подтвердили, что первые две станции Красносельско-Калининской линии метро откроются в 2025 году . Ранее предполагалось, что они запустятся в 2024-м . Как рассказали «Фонтанке» в комстрое 16 августа , строительно-монтажные работы на двух станциях должны быть завершены до конца года. «Специалисты уже ведут самый сложный этап строительства коричневой линии — сооружение и устройство пересадочного узла со станции «Путиловская» на станцию Кировско-Выборгской линии «Кировский завод». Открытие станций с полным комплексом пусконаладочных работ всех систем безопасности и пересадочным узлом планируется до конца 2025 года », — добавили в пресс-службе. Ранее открытие двух станций в 2025 году анонсировали в предвыборной программе губернатора Александра Беглова.

О том, что пересадка на красную линию метро с «Путиловской» будет готова в 2025 году , «Фонтанка» уже писала. Однако ранее Смольный настаивал, что «открытие первых двух станций Красносельско-Калининской ветки «Путиловская» и «Юго-Западная» (она же «Казаковская». — Прим. ред. ) запланировано на 2024 год ».



«Фонтанка» рассказывала, что задержки при строительстве коричневой линии метро были связаны с необходимостью перепроектирования пересадочного узла на станцию «Кировский завод» и прохождения повторной госэкспертизы. Попытки ускорить процесс, не дожидаясь ее заключения, привели к уголовному делу.



При этом два старых щита «Метростроя Северной столицы» уже начали тестовую проходку следующего участка линии — от «Путиловской» до «Каретной», в 2025 году к ним должны присоединиться новые, производства «Алмаз-Антей». Одновременно идет проектирование участка от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Подробнее узнать о текущем положении вещей с коричневой линией и посмотреть на будущие станции можно здесь.