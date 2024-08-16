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    «До конца 2025 года». Смольный подтвердил сроки открытия станций «Путиловская» и «Казаковская»

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    В комитете по строительству подтвердили, что первые две станции Красносельско-Калининской линии метро откроются в 2025 году. Ранее предполагалось, что они запустятся в 2024-м.

    Как рассказали «Фонтанке» в комстрое 16 августа, строительно-монтажные работы на двух станциях должны быть завершены до конца года. «Специалисты уже ведут самый сложный этап строительства коричневой линии — сооружение и устройство пересадочного узла со станции «Путиловская» на станцию Кировско-Выборгской линии «Кировский завод». Открытие станций с полным комплексом пусконаладочных работ всех систем безопасности и пересадочным узлом планируется до конца 2025 года», — добавили в пресс-службе.

    Ранее открытие двух станций в 2025 году анонсировали в предвыборной программе губернатора Александра Беглова.

    О том, что пересадка на красную линию метро с «Путиловской» будет готова в 2025 году, «Фонтанка» уже писала. Однако ранее Смольный настаивал, что «открытие первых двух станций Красносельско-Калининской ветки «Путиловская» и «Юго-Западная» (она же «Казаковская». — Прим. ред.) запланировано на 2024 год».

    «Фонтанка» рассказывала, что задержки при строительстве коричневой линии метро были связаны с необходимостью перепроектирования пересадочного узла на станцию «Кировский завод» и прохождения повторной госэкспертизы. Попытки ускорить процесс, не дожидаясь ее заключения, привели к уголовному делу.

    При этом два старых щита «Метростроя Северной столицы» уже начали тестовую проходку следующего участка линии — от «Путиловской» до «Каретной», в 2025 году к ним должны присоединиться новые, производства «Алмаз-Антей». Одновременно идет проектирование участка от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Подробнее узнать о текущем положении вещей с коричневой линией и посмотреть на будущие станции можно здесь.

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