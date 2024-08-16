«До конца 2025 года». Смольный подтвердил сроки открытия станций «Путиловская» и «Казаковская»

В комитете по строительству подтвердили, что первые две станции Красносельско-Калининской линии метро откроются в
Как рассказали «Фонтанке» в комстрое
Ранее открытие двух станций в 2025 году анонсировали в предвыборной программе губернатора Александра Беглова.
О том, что пересадка на красную линию метро с «Путиловской» будет готова в
«Фонтанка» рассказывала, что задержки при строительстве коричневой линии метро были связаны с необходимостью перепроектирования пересадочного узла на станцию «Кировский завод» и прохождения повторной госэкспертизы. Попытки ускорить процесс, не дожидаясь ее заключения, привели к уголовному делу.
При этом два старых щита «Метростроя Северной столицы» уже начали тестовую проходку следующего участка линии — от «Путиловской» до «Каретной», в