От «Броневой» до «Каретной». «Фонтанка» показывает, как будут выглядеть новые станции метро

«Фонтанке» удалось ознакомиться с предварительными эскизами будущих станций Красносельско-Калининской линии. Ее готовятся строить четырьмя проходческими щитами, но документация пока экспертизу не прошла.
По данным «Фонтанки», окончательно изображения еще не утверждены, но подготовлены проектной компанией «Метрогипротранс». Речь об участке коричневой линии от «Путиловской» (пересадочная с «Кировским заводом») до «Каретной». Протяженность его составит 7 километров, на которые предстоит нанизать 4 новые станции, не считая саму «Путиловскую».
Первая — «Броневая». Предполагается, что она появится недалеко от одноименной железнодорожной платформы. Один выход, как сообщалось ранее, будет как раз к ней — в районе Кубинской улицы и Митрофаньевского шоссе. Второй — к пересечению Благодатной и Измайловского. Впрочем, известно, что через «Броневую» в еще более далекой перспективе должна пройти Кольцевая линия метро, так что там должно быть зарезервировано место для пересадки.
Далее идет «Заставская», тоже пересадочная — с существующей станцией «Московские ворота» второй линии. Раньше она планировалась как «Черниговская» по названию улицы, однако затем место будущего расположения платформы перенесли к западу от Московского проспекта, ближе к Ташкентской, название поменяли.
Следующая станция на этом участке — «Боровая», опять же с выходами к одноименной железнодорожной станции и на Лиговский проспект.
Четвертая — «Каретная», или «Обводный канал-2», как она проходит в конкурсной документации. По названию понятно, что она будет пересадочной на станцию «Обводный канал» фиолетовой линии.
Все станции, как нетрудно догадаться, глубокого заложения. «Боровая», «Заставская» и «Каретная» — пилонного типа, то есть каждая состоит из трех фактически изолированных залов; «Броневая» (как и «Путиловская», кстати) — колонного, то есть там будет два ряда колонн, на которые опираются пролеты.
Пару лет назад предполагалась следующая схема: сперва строится первый участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». Затем участок «Путиловская» — «Каретная», после продолжение: «Лиговский проспект-2» (пересадочная с «Лиговским проспектом»), «Знаменская» (пересадочная с «Маяковской»), «Суворовская-1». Еще дальше, в
Однако на недавнем совещании под руководством президента России представили новую хронологию. Теперь считается так: в
На фоне чрезвычайно низких темпов развития метро вербальные декларации администрации о почти сотне новых объектов, а также меняющиеся схемы и сроки могут вызывать понятный скепсис. Если отойти от рендеров и презентаций, можно зафиксировать следующее положение вещей. «Каретную» и «Путиловскую», несмотря на очевидный аврал, который вылился в реальное уголовное дело, все же торопятся сдать в
Проектирование следующего участка до «Каретной», чьи рендеры показаны выше, идет. Заказчику передали комплект документов для прохождения госэкспертизы по первому этапу. Параллельно тестовую проходку там начали два старых проходческих комплекса «Метростроя» производства Ясиноватского машиностроительного завода. Всего их будет четыре: еще два щита для «Метростроя Северной столицы» делает «Алмаз-Антей». То есть два двухпутных тоннеля будут строить с двух сторон.
Проектирование участка до «Сосновой Поляны» тоже в процессе — там возникали свои проблемы в связи с предполагаемым плывуном на пути прохождения линии. Всё остальное пока только на бумаге. КГА опубликовал задание на проектирование участка от «Каретной» до «Полюстровского проспекта» (тоже
Самое интригующее в итоге — это депо «Красносельское». Его проектирование и строительство «Метрострой Северной столицы» целиком отдает на субподряд. По сути, это явное приглашение в город еще одного подрядчика по строительству подземки, поскольку ресурсы одного МССС явно не соответствуют амбициям и финансовым возможностям Смольного. Приглашение принято: контракт предполагается заключить с группой компаний БТС-Мост Руслана Байсарова, в портфолио которой есть метро в Москве, Новосибирске и Красноярске. Собеседники «Фонтанки» считают, что депо — это пробный шар для нового подрядчика и случай показать себя.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»