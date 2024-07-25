От «Броневой» до «Каретной». «Фонтанка» показывает, как будут выглядеть новые станции метро

«Фонтанке» удалось ознакомиться с предварительными эскизами будущих станций Красносельско-Калининской линии. Ее готовятся строить четырьмя проходческими щитами, но документация пока экспертизу не прошла.



По данным «Фонтанки», окончательно изображения еще не утверждены, но подготовлены проектной компанией «Метрогипротранс». Речь об участке коричневой линии от «Путиловской» (пересадочная с «Кировским заводом») до «Каретной». Протяженность его составит 7 километров, на которые предстоит нанизать 4 новые станции, не считая саму «Путиловскую».



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Первая — «Броневая». Предполагается, что она появится недалеко от одноименной железнодорожной платформы. Один выход, как сообщалось ранее, будет как раз к ней — в районе Кубинской улицы и Митрофаньевского шоссе. Второй — к пересечению Благодатной и Измайловского. Впрочем, известно, что через «Броневую» в еще более далекой перспективе должна пройти Кольцевая линия метро, так что там должно быть зарезервировано место для пересадки.



Фото: АО «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться





Далее идет «Заставская», тоже пересадочная — с существующей станцией «Московские ворота» второй линии. Раньше она планировалась как «Черниговская» по названию улицы, однако затем место будущего расположения платформы перенесли к западу от Московского проспекта, ближе к Ташкентской, название поменяли.



Фото: АО «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться





Следующая станция на этом участке — «Боровая», опять же с выходами к одноименной железнодорожной станции и на Лиговский проспект.



Фото: АО «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться





Четвертая — «Каретная», или «Обводный канал-2», как она проходит в конкурсной документации. По названию понятно, что она будет пересадочной на станцию «Обводный канал» фиолетовой линии.



Фото: АО «Метрогипротранс» Фото: АО «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться





Все станции, как нетрудно догадаться, глубокого заложения. «Боровая», «Заставская» и «Каретная» — пилонного типа, то есть каждая состоит из трех фактически изолированных залов; «Броневая» (как и «Путиловская», кстати) — колонного, то есть там будет два ряда колонн, на которые опираются пролеты.



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Пару лет назад предполагалась следующая схема: сперва строится первый участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». Затем участок «Путиловская» — «Каретная», после продолжение: «Лиговский проспект-2» (пересадочная с «Лиговским проспектом»), «Знаменская» (пересадочная с «Маяковской»), «Суворовская-1». Еще дальше, в 2030-х , — станции «Смольный», «Полюстровский проспект», «Бестужевский» и «Пискаревка». Заканчивалось все станцией «Ручьи» и одноименным депо.



Однако на недавнем совещании под руководством президента России представили новую хронологию. Теперь считается так: в 2024 году достраивают «Казаковскую» и «Путиловскую». К 2028 году сдают более отдаленный участок коричневой линии от «Лиговского проспекта-2» до «Суворовской-1». А уже к 2030 году — участок до «Каретной» и противоположный хвост Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Вместе с депо «Красносельское».



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