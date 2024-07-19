И все-таки Байсаров. «Метрострой Северной столицы» нашел субподрядчика на строительство метро

Как и предполагала «Фонтанка», новой компанией по метростроению, которая получит полноценный контракт в Петербурге, стало
19 июля опубликован протокол подведения итогов запроса предложений по строительству депо «Красносельское» за
Запрос предложений на контракт по электродепо «Красносельское» рядом со станцией «Казаковская» объявили 9 июля. Закончить надо к осени 2029 года. Стоимость - 20,3 млрд рублей: инженерные изыскания (135 млн), проектирование (317 млн) и сама стройка (16,5 млрд) плюс НДС. При этом в городском АИП на депо заложено 29 млрд.
«Фонтанка» рассказывала, что представители «БТС-Моста» проводили встречи с представителями Смольного весной
Позже «Метрострой Северной столицы» впервые в своей недолгой истории объявил запрос предложений не на технологически выделенную часть работ, а на полный цикл стройки целого объекта — депо «Красносельское», за
Депо является частью Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро, и в техзадание вписана также двухпутная соединительная ветвь до станции «Казаковская», которая на данный момент является первой и конечной. Участок коричневой линии "Казаковская" - "Путиловская" собираются ввести до конца года, однако пересадка с "Путиловской" на станцию "Кировский завод" красной линии заработает только в 2025. Параллельно готовится проходка следующего участка от «Путиловской» до «Каретной», идет проектирование противоположного отрезка — от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». За «Каретную» линия пойдет к «Полюстровской-1» (через «Суворовскую-1») и далее до станции «Ручьи», где тоже должно появиться одноименное депо.
Группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» является крупным подрядчиком по строительству тоннельных и мостовых сооружений, дорог, портов. В частности, она задействована в очередном этапе развития БАМа и Транссиба. Что касается метро, то в портфолио у нее московские станции Большой Кольцевой линии, Некрасовской, Таганско-Краснопресненской, участок подземки в Новосибирске, а также начавшаяся стройка в Красноярске.