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    И все-таки Байсаров. «Метрострой Северной столицы» нашел субподрядчика на строительство метро

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    Как и предполагала «Фонтанка», новой компанией по метростроению, которая получит полноценный контракт в Петербурге, стало АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова. Ранее руководство компании встречалось с представителями Смольного.

    19 июля опубликован протокол подведения итогов запроса предложений по строительству депо «Красносельское» за 20 млрд. Ранее его объявил городской генподрядчик «Метрострой Северной столицы». Единственным участником стал «Бамтоннельстрой-Мост», с ним и предписано заключить договор.

    Запрос предложений на контракт по электродепо «Красносельское» рядом со станцией «Казаковская» объявили 9 июля. Закончить надо к осени 2029 года. Стоимость - 20,3 млрд рублей: инженерные изыскания (135 млн), проектирование (317 млн) и сама стройка (16,5 млрд) плюс НДС. При этом в городском АИП на депо заложено 29 млрд.

    «Фонтанка» рассказывала, что представители «БТС-Моста» проводили встречи с представителями Смольного весной 2024 года. Собеседники издания расценивали это как сигнал того, что в городе появится еще один крупный отраслевой подрядчик в добавление к «Метрострою Северной столицы». Приход второй компании, не озвучивая название, допускал и спикер ЗакСа Александр Бельский.

    Позже «Метрострой Северной столицы» впервые в своей недолгой истории объявил запрос предложений не на технологически выделенную часть работ, а на полный цикл стройки целого объекта — депо «Красносельское», за 20 млрд рублей. Таким образом, несмотря на статус субподрядчика, «БТС-Мост» будет фактически выполнять функционал генерального.

    Депо является частью Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро, и в техзадание вписана также двухпутная соединительная ветвь до станции «Казаковская», которая на данный момент является первой и конечной. Участок коричневой линии "Казаковская" - "Путиловская" собираются ввести до конца года, однако пересадка с "Путиловской" на станцию "Кировский завод" красной линии заработает только в 2025. Параллельно готовится проходка следующего участка от «Путиловской» до «Каретной», идет проектирование противоположного отрезка — от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». За «Каретную» линия пойдет к «Полюстровской-1» (через «Суворовскую-1») и далее до станции «Ручьи», где тоже должно появиться одноименное депо.

    Группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» является крупным подрядчиком по строительству тоннельных и мостовых сооружений, дорог, портов. В частности, она задействована в очередном этапе развития БАМа и Транссиба. Что касается метро, то в портфолио у нее московские станции Большой Кольцевой линии, Некрасовской, Таганско-Краснопресненской, участок подземки в Новосибирске, а также начавшаяся стройка в Красноярске.

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