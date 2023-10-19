После падения самолета Пригожина остановилось строительство ТПУ в Кудрово. Фирму-подрядчика связывают с основателем ЧВК

Проект строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Кудрово поставлен на паузу — стартовала процедура ликвидации компании «Кудрово-лайн», сообщает 47news 19 октября. Компанию, которая вела работы, связывают с бизнесом Евгения Пригожина.

Соглашение о строительстве ТПУ в Кудрово правительство Ленобласти и «Мегалайн» подписали на ПМЭФ-2022. По плану он должен был включать вестибюль станции метрополитена, автовокзал, остановки общественного транспорта, перехватывающую парковку и помещения под коммерцию. В качестве вклада в реализацию проекта создания ТПУ Ленобласть планировала передать инвестору земельные участки.

Согласно данным СПАРК, ООО «Кудрово-лайн» — «дочка», созданная для строительства ТПУ, принадлежит ООО «Мегалайн», а эту фирму в последние годы связывали с Евгением Пригожиным. «Фонтанка» еще в 2016 году писала, что компания относится к его бизнесу.

После падения самолета Евгения Пригожина инвестор ТПУ в Кудрово прекратил общение с правительством Ленобласти. По словам председателя комитета по транспорту региона Михаила Присяжнюка, за всё это время ни «Мегалайн», ни её «дочка» ООО «Кудрово-лайн» не представили никаких дельных предложений. Поданные фирмой проекты все еще не прошли согласование в комитетах.

— Последний раз мы направляли им ответ два месяца назад. Никакой реакции с тех пор, — отметил Михаил Присяжнюк в разговоре с корреспондентом 47news.