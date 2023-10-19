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    После падения самолета Пригожина остановилось строительство ТПУ в Кудрово. Фирму-подрядчика связывают с основателем ЧВК

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    25 комментариев

    Проект строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Кудрово поставлен на паузу — стартовала процедура ликвидации компании «Кудрово-лайн», сообщает 47news 19 октября. Компанию, которая вела работы, связывают с бизнесом Евгения Пригожина.

    Соглашение о строительстве ТПУ в Кудрово правительство Ленобласти и «Мегалайн» подписали на ПМЭФ-2022. По плану он должен был включать вестибюль станции метрополитена, автовокзал, остановки общественного транспорта, перехватывающую парковку и помещения под коммерцию. В качестве вклада в реализацию проекта создания ТПУ Ленобласть планировала передать инвестору земельные участки.

    Согласно данным СПАРК, ООО «Кудрово-лайн» — «дочка», созданная для строительства ТПУ, принадлежит ООО «Мегалайн», а эту фирму в последние годы связывали с Евгением Пригожиным. «Фонтанка» еще в 2016 году писала, что компания относится к его бизнесу.

    После падения самолета Евгения Пригожина инвестор ТПУ в Кудрово прекратил общение с правительством Ленобласти. По словам председателя комитета по транспорту региона Михаила Присяжнюка, за всё это время ни «Мегалайн», ни её «дочка» ООО «Кудрово-лайн» не представили никаких дельных предложений. Поданные фирмой проекты все еще не прошли согласование в комитетах.

    — Последний раз мы направляли им ответ два месяца назад. Никакой реакции с тех пор, — отметил Михаил Присяжнюк в разговоре с корреспондентом 47news.

    — У основного владельца уже и не спросишь, да?

    — Да, уже никак.

    Тем не менее председатель комтранса заметил, что ТПУ будет нужен к моменту строительства станции метро «Кудрово» — по планам работы над ней завершатся к 2026 году.

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    Комментарии 25

    Гость19 Окт 2023 в 16:18
    Почему на ручном приводе это не сделать ?
    +0−0
    СОВЕТНИК19 Окт 2023 в 16:16
    Сыну Пригожина, сейчас очень не просто, и конечно знаний у него меньше чем у отца…
    Надеюсь он не будет в бирюльки играть с властью… может тогда что нибудь и сохранит наследство…
    +0−0
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