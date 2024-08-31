Умный — город обойдет. В Петербурге готовятся развязать железнодорожный узел, осталось договориться

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вынести товарняки из Петербурга, пустить городскую электричку и приправить все это ВСМ — примерно так выглядит железнодорожный план Петербурга, Ленобласти и РЖД. На скоростную магистраль денег с подачи Кремля нашли, на все остальное — ищут годами.





В Петербурге в воскресенье должно пройти заседание Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области с участием обоих губернаторов, а также профильного вице-премьера и министра транспорта. По данным «Фонтанки», обсуждать будут в том числе железнодорожные перспективы агломерации, которые набросали еще несколько лет назад, но к ключевым решениям подошли только сейчас. Задача Координационного совета — раздать поручения и зафиксировать текущее положение вещей. «Фонтанка» рассказывает, как его видят действующие лица.

Обходы и Пулково «Фонтанка» рассказывала, что, согласно госпрограмме, городская электричка в Петербурге должна заработать в 2027 году. Но все вопросы железнодорожного узла увязаны между собой, на то он и узел. Необходимо освободить пути, а для этого — вынести транзитное грузовое движение к портам за границы города — на два обхода.

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О строительстве Юго-Западного предварительно договорились РЖД, ВТБ и «Нацпроектстрой», стоимость — 170 млрд рублей. По Северо-Восточному РЖД пока разрабатывают проект планировки и тоже ищут финансирование: по данным «Фонтанки», обсуждается концессия с «Газпромбанком», но для этого надо, чтобы ООО «Приморский УПК» подтвердил заявленный объем грузов в адрес порта Приморск.





В целом в инвестпрограмме РЖД на петербургский узел в 2024 году собираются выделить 4,5 млрд — в том числе на работу по обходам. Но вообще-то еще с 2022 года РЖД регулярно просят о выделении из федерального бюджета 48,3 млрд рублей на первоочередные мероприятия по агломерации, они не выделены. В части пассажирских полуколец необходимо софинансирование со стороны Петербурга и Ленобласти, оно не подтверждено.



Один из вопросов по пассажирским перевозкам — заход в Пулково. Считается, что полукольцо Ораниенбаум — Тосно со временем сделает крюк и по петле Лигово — Пулково — Шоссейная заскочит в аэропорт, само это ответвление оценивали в 64 млрд. До тех пор же предполагается соединить Пулково с центром города электричкой до Балтийского вокзала.



По данным «Фонтанки», сейчас предлагается вообще выполнить сравнительный анализ перспектив этого проекта с учетом планов по строительству Кировско-Выборгской линии метро от «Проспекта Ветеранов» до «Пулково». Минтранс считает, что стройку надо осуществлять в случае ее безубыточности для РЖД — с софинансированием от Петербурга и нулевой ставкой для создаваемого имущества. Основные предпроектные решения уже есть, их увязывают с планами развития самого аэропорта. Проектирование «петли» до Пулково готовы оплачивать РЖД, предполагаемый срок начала строительства — 2026 год.



ВСМ



Гвоздь программы, конечно, ВСМ. Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей, заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года (с учетом 2 пилотных экземпляров в 2028 году поставят 28 составов, в 2029 — 12, в 2030-м — 3). Ожидается подписание договора генподряда и на осуществление перевозок, а также кредитного договора ВЭБ на завод для подвижного состава.



По данным «Фонтанки», среди главных пунктов нынешней повестки — подписание синдицированного договора на финансирование поставки подвижного состава (это 305 млрд рублей) и на само строительство: речь о 950 млрд рублей от синдиката банков, где Сбер, ВТБ и ВЭБ могут дать примерно по 250 млрд, а «Газпромбанк» — 150 млрд, но это еще обсуждается.



Это проект не только — и не столько Петербурга и Ленобласти, сколько федерального центра, Москвы и РЖД, так что каждый из регионов, через который пойдет магистраль, может отчитываться только в пределах своей компетенции. У города более земные проблемы. Он вносит изменение в планировку у Московского вокзала, чтобы строить там терминал и тоннель под железнодорожными путями.



В уставный капитал концессионера войдут все регионы, и Петербург уже согласовал график внесения своего 30-миллиардного вклада — по 10 млрд в 2025, 2026 и 2027 годах. Кроме того, в городе принят закон, который освобождает этот объект от налога на имущество — это тоже было одним из условий.



Еще один момент — дорожное обеспечение терминала ВСМ и Волковской. Петербург планирует за свой счет построить уже упомянутый тоннель в створе ул. Черняховского и Товарного переулка, реконструировать привокзальную площадь, пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка. В этом же списке — строительство Магистральной ул. вдоль ШМСД от продолжения Камчатской ул. до продолжения Софийской ул. и строительство самой Камчатской ул. от продолжения ул. Тосина до Магистральной вдоль ж.‐д. линии Московского направления, а также реконструкция Прогонной улицы.



Непосредственно у терминала за счет бюджета планируется строить Военную улицу на участке от Товарного переулка до разворотного кольца, Днепропетровскую — от Транспортного пер. до Привокзальной площади. РЖД же должны будут заплатить за подъездные дороги со стороны Военной улицы к автоперронам в границах территории терминала. Проблема в том, что пока финансирования терминала ни в какой программе РЖД нет.



В Ленинградской области, как известно, будет одна станция — «Жаровская», есть эскизы вокзала. Региональное правительство намерено совместно с АО «Мостранспроект» разработать транспортную схему для этой платформы. Подходы к ней обеспечены за счет дороги 41К-170 «Поги — Новолисино» и «Подъезда № 8073» за исключением подъезда непосредственно к станции.

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При этом акционерный вклад Ленобласти во всю эту историю составляет 10 млрд рублей, вносить его тоже хотят в 2025–2027 годах. «Фонтанка» рассказывала, что один из самых острых вопросов — риски в случае снижения пассажиропотока. Ленобласть со своей единственной станцией уж точно не хочет быть крайней. Если снижение выручки концессионера составит до 5%, то нагрузку несут регионы, и область готова платить пропорционально своей доле в этой выручке — 0,02%. Так что компенсация составит всего порядка 2 млн рублей. Сам пассажиропоток этой станции предполагается на уровне 30 тысяч пассажиров в год или 82 человека в сутки.





Николай Кудин, «Фонтанка.ру»