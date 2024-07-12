Трасса М-32 в Петербурге за полтора года подорожала на 5 миллиардов

Смольный намерен увеличить стоимость контракта на строительство магистрали М-32 на пять миллиардов рублей. Именно так цены скаканули с конца 2022 года.
Проект постановления подготовлен в комитете по строительству и опубликован 12 июля. В пояснительной записке представлены расчеты. Изначально контракт на строительство М-32 от трассы М-49 до Приморского шоссе заключили на 18,453 млрд рублей. В мае Главгосэкспертиза одобрила увеличение сметы. Общая стоимость выросла до 22 млрд, а с учетом прогнозной инфляции — до 25 млрд. Из них расходы подрядчика — 23,852 млрд, именно это и станет новой ценой контракта. Увеличение — почти на 30%.
Сам контракт с компанией ВАД заключили в конце 2022 года. В состав трассы входит путепроводная развязка через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Срок работ — до февраля 2027 года. Магистраль значится в соглашении Смольного и «Газпрома» о совместных проектах, она свяжет Выборгский и Приморский районы и повысит доступность Лахта Центра.