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    Трасса М-32 в Петербурге за полтора года подорожала на 5 миллиардов

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    3 комментария

    Смольный намерен увеличить стоимость контракта на строительство магистрали М-32 на пять миллиардов рублей. Именно так цены скаканули с конца 2022 года.

    Проект постановления подготовлен в комитете по строительству и опубликован 12 июля. В пояснительной записке представлены расчеты. Изначально контракт на строительство М-32 от трассы М-49 до Приморского шоссе заключили на 18,453 млрд рублей. В мае Главгосэкспертиза одобрила увеличение сметы. Общая стоимость выросла до 22 млрд, а с учетом прогнозной инфляции — до 25 млрд. Из них расходы подрядчика — 23,852 млрд, именно это и станет новой ценой контракта. Увеличение — почти на 30%.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Сам контракт с компанией ВАД заключили в конце 2022 года. В состав трассы входит путепроводная развязка через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Срок работ — до февраля 2027 года. Магистраль значится в соглашении Смольного и «Газпрома» о совместных проектах, она свяжет Выборгский и Приморский районы и повысит доступность Лахта Центра.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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    Комментарии 3

    Mies12 Июл 2024 в 14:39
    Удивительно бы было если на 5 млрд. подешевело.
    +0−0
    Дядя Бо12 Июл 2024 в 14:38
    "Постепенно замедляется инфляция", утверждает гарант. Кому верить?
    +1−0
    Ser_N077112 Июл 2024 в 14:32
    Еще и М-49 к ЗСД присоединят... что бы очереди стали еще больше...
    +0−0
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