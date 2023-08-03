Смольный подготовил ППТ для магистрали М-32. Трасса должна улучшить транспортную доступность Лахта Центра

Власти Петербурга подготовили проект планировки территории (ППТ) для магистрали М-32. Как следует из опубликованного 3 августа проекта постановления, трасса пройдет от М-49 до Приморского шоссе и будет включать в себя путепроводную развязку через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Шуваловскому проспекту и Лахтинскому проспекту.



Протяженность составит 7,73 км, пропускная способность — 169 920 машин в сутки.



Ранее Смольный заключил контракт на строительство участка трассы М-32 с АО «ВАД». Компания выполнит работы за 18,45 млрд рублей. Магистраль будет связывать Выборгский и Приморский районы и повысит транспортную доступность Лахта Центра.

