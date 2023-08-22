Судебная экспертиза изучает дом Басевича на предмет ценности. В это же время начали сносить его «главный» корпус

В Петербурге на Большой Пушкарской улице, 7 в рамках судебной экспертизы по установлению ценности дома Басевича начался осмотр и фотофиксация здания. На следующий день, 22 августа, рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса, который градозащитники называют наиболее ценным. Об этом сообщает Telegram-канал «SOS СПб Снос».
Петербургский городской суд рассматривает апелляцию на решение нижестоящей инстанции признать дом Басевича памятником. В рамках рассмотрения жалобы суд по ходатайству градозащитников назначил проведение судебной экспертизы. Ее цель — установить ценность здания и оценить обоснованность его включения в список выявленных объектов культурного наследия.
Фотофиксация и осмотр здания в рамках экспертизы начался 21 августа и должен занять несколько дней. 22 августа рабочие приступили к демонтажу дворовой части лицевого фасада.
Градозащитники считают, что совпадение двух этих мероприятий по времени может быть связано между собой.
В конце февраля суд отказался отменить разрешение на строительство, на основании которого здание будет реконструировано под апартаменты для артистов театра танцев Бориса Эйфмана.