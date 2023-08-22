Судебная экспертиза изучает дом Басевича на предмет ценности. В это же время начали сносить его «главный» корпус

В Петербурге на Большой Пушкарской улице, 7 в рамках судебной экспертизы по установлению ценности дома Басевича начался осмотр и фотофиксация здания. На следующий день, 22 августа, рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса, который градозащитники называют наиболее ценным. Об этом сообщает Telegram-канал «SOS СПб Снос».



Петербургский городской суд рассматривает апелляцию на решение нижестоящей инстанции признать дом Басевича памятником. В рамках рассмотрения жалобы суд по ходатайству градозащитников назначил проведение судебной экспертизы. Ее цель — установить ценность здания и оценить обоснованность его включения в список выявленных объектов культурного наследия.