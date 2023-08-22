    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    758мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.14eur102.57

    Судебная экспертиза изучает дом Басевича на предмет ценности. В это же время начали сносить его «главный» корпус

    1052
    10 комментариев

    В Петербурге на Большой Пушкарской улице, 7 в рамках судебной экспертизы по установлению ценности дома Басевича начался осмотр и фотофиксация здания. На следующий день, 22 августа, рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса, который градозащитники называют наиболее ценным. Об этом сообщает Telegram-канал «SOS СПб Снос».

    Петербургский городской суд рассматривает апелляцию на решение нижестоящей инстанции признать дом Басевича памятником. В рамках рассмотрения жалобы суд по ходатайству градозащитников назначил проведение судебной экспертизы. Ее цель — установить ценность здания и оценить обоснованность его включения в список выявленных объектов культурного наследия.

    Фотофиксация и осмотр здания в рамках экспертизы начался 21 августа и должен занять несколько дней. 22 августа рабочие приступили к демонтажу дворовой части лицевого фасада.

    Градозащитники считают, что совпадение двух этих мероприятий по времени может быть связано между собой.

    В конце февраля суд отказался отменить разрешение на строительство, на основании которого здание будет реконструировано под апартаменты для артистов театра танцев Бориса Эйфмана.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дом Басевича
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close