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    С дома Басевича сняты защитные меры. Градозащитникам не удалось оспорить разрешение на строительство

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    Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство, на основании которого планируется реконструировать дом Басевича под апартаменты для артистов театра танцев Бориса Эйфмана. Об этом 27 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города. Кроме того, суд отменил меры предварительной защиты — запрет на реконструкцию здания.

    Признать документ незаконным пыталась группа петербуржцев: Олег Мухин, Елена Павлова, Павел Шепетков и Анна Колотова. В настоящее время решение пока не вступило в силу: это произойдет через месяц со дня получения истцами мотивировочной части решения суда, если не будет подана апелляция. Однако Мухин уже подтвердил «Фонтанке», что градозащитники намерены оспорить это решение.

    В январе Городской суд подтвердил решение нижестоящей инстанции и признал дом Басевича аварийным. Хотя в первой инстанции судебная экспертиза подтвердила, что здание является аварийным только частично и пригодно к ремонту.

    В феврале градозащитники обнародовали результаты экспертизы, которую провел Следственный комитет. Ведомство также признало, что дом можно отремонтировать, а разобрать необходимо только некоторые конструкции.

    Кроме того, горожане подали в комитет по охране памятников заявление о включении здания в перечень выявленных объектов культурного наследия, снос которых запрещен.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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