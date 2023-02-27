С дома Басевича сняты защитные меры. Градозащитникам не удалось оспорить разрешение на строительство

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство, на основании которого планируется реконструировать дом Басевича под апартаменты для артистов театра танцев Бориса Эйфмана. Об этом 27 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города. Кроме того, суд отменил меры предварительной защиты — запрет на реконструкцию здания.



Признать документ незаконным пыталась группа петербуржцев: Олег Мухин, Елена Павлова, Павел Шепетков и Анна Колотова. В настоящее время решение пока не вступило в силу: это произойдет через месяц со дня получения истцами мотивировочной части решения суда, если не будет подана апелляция. Однако Мухин уже подтвердил «Фонтанке», что градозащитники намерены оспорить это решение.

