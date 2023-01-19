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    С дома Басевича снят запрет на проведение работ. Но разрешение на строительство все еще на паузе

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    Городской суд Петербурга оставил в силе решение первой инстанции, которая в 2022 году признала дом Басевича аварийным и почти полностью подлежащим разборке. Об этом 19 января сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».

    В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили информацию и добавили: так как решение горсуда вступило в силу, обеспечительные меры в виде запрета на проведение работ на объекте теперь сняты. Однако в рамках другого судебного процесса, в котором оспаривается разрешение на строительство (реконструкцию) дома Басевича, все еще действуют меры предварительной защиты, которые приостановили действие этого документа.

    Во второй инстанции суд рассматривал отказ в признании незаконным заключения комитета по охране памятников о соответствии требованиям режимов зон охраны объектов культурного наследия.

    Теперь от разборки защищена только половина фасадной стены здания — все остальное подлежит реконструкции, которую активисты называют фактическим сносом, потому что от здания почти ничего не останется.

    Градозащитники добавили, что коллегия судей, которая рассматривала дело в Горсуде, отказала истцам в истребовании экспертизы, которую по дому Басевича в конце 2022 года провел Следственный комитет.

    В рамках первой инстанции в Куйбышевском суде в прошлом году также была назначена судебная экспертиза, ее автор пришел к выводу, что здание является аварийным только частично и подлежит ремонту. Но суд учел распоряжение МВК от 2016 года об аварийности здания.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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