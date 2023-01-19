С дома Басевича снят запрет на проведение работ. Но разрешение на строительство все еще на паузе

Городской суд Петербурга оставил в силе решение первой инстанции, которая в 2022 году признала дом Басевича аварийным и почти полностью подлежащим разборке. Об этом 19 января сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».

В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили информацию и добавили: так как решение горсуда вступило в силу, обеспечительные меры в виде запрета на проведение работ на объекте теперь сняты. Однако в рамках другого судебного процесса, в котором оспаривается разрешение на строительство (реконструкцию) дома Басевича, все еще действуют меры предварительной защиты, которые приостановили действие этого документа.