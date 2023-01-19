С дома Басевича снят запрет на проведение работ. Но разрешение на строительство все еще на паузе

Городской суд Петербурга оставил в силе решение первой инстанции, которая в 2022 году признала дом Басевича аварийным и почти полностью подлежащим разборке. Об этом 19 января сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».
В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили информацию и добавили: так как решение горсуда вступило в силу, обеспечительные меры в виде запрета на проведение работ на объекте теперь сняты. Однако в рамках другого судебного процесса, в котором оспаривается разрешение на строительство (реконструкцию) дома Басевича, все еще действуют меры предварительной защиты, которые приостановили действие этого документа.
Во второй инстанции суд рассматривал отказ в признании незаконным заключения комитета по охране памятников о соответствии требованиям режимов зон охраны объектов культурного наследия.
Теперь от разборки защищена только половина фасадной стены здания — все остальное подлежит реконструкции, которую активисты называют фактическим сносом, потому что от здания почти ничего не останется.
Градозащитники добавили, что коллегия судей, которая рассматривала дело в Горсуде, отказала истцам в истребовании экспертизы, которую по дому Басевича в конце 2022 года провел Следственный комитет.
В рамках первой инстанции в Куйбышевском суде в прошлом году также была назначена судебная экспертиза, ее автор пришел к выводу, что здание является аварийным только частично и подлежит ремонту. Но суд учел распоряжение МВК от 2016 года об аварийности здания.