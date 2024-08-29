В Петербурге открыли еще один съезд с ЗСД и улицы на намыве

В Петербурге открывают рабочее движение по новому съезду Шкиперской развязки ЗСД. Одновременно автомобили запускают на несколько улиц южного намыва Васильевского острова.

Как сообщает 29 августа Смольный, открыт так называемый 2-й съезд Шкиперской развязки, который обеспечивает направление ЗСД Юг → пр. Крузенштерна. Предполагается, что он сократит время в пути на намывные территории на 20 минут, расстояние — на 10 км, а также разгрузит съезд на наб. Макарова в часы пик. На карте он выделен красным.



В АО «ЗСД» «Фонтанке» уточнили, что движение по съезду запустят в 17:30 — когда проведут обязательные мероприятия после торжественной церемонии.



Строительство конкретно этого съезда вело ПО «Возрождение», он был выделен в отдельный этап, его протяженность — 286 метров. Напомним, в конце 2023 года были открыты три других съезда:

