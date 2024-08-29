В Петербурге открыли еще один съезд с ЗСД и улицы на намыве

В Петербурге открывают рабочее движение по новому съезду Шкиперской развязки ЗСД. Одновременно автомобили запускают на несколько улиц южного намыва Васильевского острова.
«Фонтанка.ру»
Как сообщает 29 августа Смольный, открыт так называемый 2-й съезд Шкиперской развязки, который обеспечивает направление ЗСД Юг → пр. Крузенштерна. Предполагается, что он сократит время в пути на намывные территории на 20 минут, расстояние — на 10 км, а также разгрузит съезд на наб. Макарова в часы пик. На карте он выделен красным.
В АО «ЗСД» «Фонтанке» уточнили, что движение по съезду запустят в 17:30 — когда проведут обязательные мероприятия после торжественной церемонии.
Строительство конкретно этого съезда вело ПО «Возрождение», он был выделен в отдельный этап, его протяженность — 286 метров. Напомним, в конце 2023 года были открыты три других съезда:
- пр. Крузенштерна (намывные территории В. О) → ЗСД Юг;
- пр. Крузенштерна (намывные территории В. О) → ЗСД Север;
- ЗСД Север → пр. Крузенштерна (намывные территории В. О).
В пределе развитие развязки предусматривает пробивку Шкиперского протока до намывных территорий, «в том числе устройство улицы в новом положении на участке от Наличной улицы до зоны промышленной застройки на левом берегу Шкиперского канала (включая Шкиперский мост)».
Одновременно рабочее движение запущено по нескольким участкам улично-дорожной сети на самом намыве, их протяженность — более 7 км. В частности, речь идет о бульваре Александра Грина и бульваре Головина от улицы Челюскина до бульвара Александра Грина, а также о завершении строительства проспекта Крузенштерна. До конца года обещают достроить еще 4 км.
«Фонтанка» рассказывала о проекте развития УДС южного намыва Васильевского острова, чьи жители с самого начала жалуются на острый дефицит инфраструктуры — и далеко не только транспортной.