На южном намыве Васильевского острова в этом году достроят детский сад, а к концу 2024 года — школу

Сразу несколько социальных объектов должно появиться в ближайшие несколько лет на так называемом южном намыве Васильевского острова. Уже в августе 2023 года «Группа ЛСР» рассчитывает досрочно ввести детский сад на 320 мест, кроме того, в мае началось строительство школы на 375 мест, которое планируется завершить к концу следующего года.
Изначально строительно-монтажные работы по школе в составе ЖК «Морская набережная» должны были начаться в октябре, но компания приступила к реализации проекта на 5 месяцев раньше срока. Соответственно, сдать в эксплуатацию ее планируется не осенью 2025 года, как предполагалось ранее, а уже в декабре 2024 года.
Проектом в образовательном учреждении предусмотрены столовая, гардеробные, медкабинет, бассейн, спортивный и актовые залы, большая библиотека с ТВ-студией и всё остальное, что нужно школьникам.
Одновременно застройщик завершает возведение детского сада на 320 мест на Невской губе. По плану его должны сдать осенью, но в компании рассчитывают, что получат разрешение на ввод уже в августе 2023 года. Здание рассчитано на 16 групп, а также включает бассейн, пищеблок, места для отдыха, музыкальные и спортивные залы, уличные площадки.
Всего на территории «Морской набережной» появится четыре детских сада на 675 мест и три общеобразовательных школы на 2300 учеников. Все социальные объекты оборудованы для маломобильных граждан.
Жители намыва давно сетуют на нехватку школ и детских садов, и застройщики в последние несколько лет стараются ее компенсировать. В последние пару лет городские власти стали требовать от всех без исключения девелоперов учитывать «социалку» при создании своих проектов. Но застраиваться жилыми комплексами намыв начал, когда еще не было такого требования, поэтому и возник дефицит социальной инфраструктуры.