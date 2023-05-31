На южном намыве Васильевского острова в этом году достроят детский сад, а к концу 2024 года — школу

Сразу несколько социальных объектов должно появиться в ближайшие несколько лет на так называемом южном намыве Васильевского острова. Уже в августе 2023 года «Группа ЛСР» рассчитывает досрочно ввести детский сад на 320 мест, кроме того, в мае началось строительство школы на 375 мест, которое планируется завершить к концу следующего года.

Изначально строительно-монтажные работы по школе в составе ЖК «Морская набережная» должны были начаться в октябре, но компания приступила к реализации проекта на 5 месяцев раньше срока. Соответственно, сдать в эксплуатацию ее планируется не осенью 2025 года, как предполагалось ранее, а уже в декабре 2024 года.