На намыве Васильевского острова открыли Шкиперскую развязку с ЗСД

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Утром 20 декабря открылась для движения первая очередь новой развязки Западного скоростного диаметра, которая связала магистраль с намывными территориями Васильевского острова в районе проспекта Крузенштерна. Это первая очередь с тремя съездами — два ведут на ЗСД, и один — с него. Завершить развязку и соединить ее с Наличной улицей планируется в 2025 году.

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Открывать новую развязку приехали губернатор Александр Беглов — он сказал, что рабочие выполнили работу досрочно по обеспечению намывных территорий новой дорожной инфраструктурой. Вице-губернатор Николай Линченко рассказал ему также о дальнейших планах по строительству развязки и развитию дорожной инфраструктуры на Васильевском острове.

Первой по новой развязке проехала строительная техника компании «АБЗ-Дорстрой» — за два года (с сентября 2021 года) было построено три съезда: — съезд с ЗСД на пр. Крузенштерна, намывные территории В.О.;

— заезд на ЗСД в сторону набережной реки Екатерингофки (юг города);

— заезд на ЗСД в сторону набережной Макарова (север города).



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Как видно из схемы, выехать на ЗСД с намыва можно в обе стороны, а съехать — пока только с одной. Общая стоимость выполненных «АБЗ-Дорстрой» работ, включая разработку рабочей документации, составила 4,26 млрд рублей. Для того, чтобы построить 2,65 км дороги пришлось сначала насыпать более 400 тыс. кубометров песка и выполнить берегоукрепление. Также было построено 15 опор из монолитного железобетона с фундаментами на буронабивных сваях, рассказал Андрей Юрченко, руководитель проекта компании "АБЗ-Дорстрой". Пришлось также переложить 750 метров газопровода высокого давления 70-х годов, организовать две системы локальных водоочистных сооружений, а также наружное освещение, канализацию и сети для бесконтактной оплаты и транспортной безопасности.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй и третий пусковые комплексы развязки включают в себя строительство еще 5 съездов, а также пробивку улично-дорожной сети до Наличной улицы. Открывать эти части планируется поэтапно до 2025 года. Как сообщалось ранее, в мае 2023 года были разыграны два конкурса на строительство двух участков, победителями которых стали компании «Буер» и «Возрождение», общая стоимость работ по этим контрактам составит около 6,3 млрд рублей.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



