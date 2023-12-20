    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    5 м/с, зап

    739мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.09eur98.58

    На намыве Васильевского острова открыли Шкиперскую развязку с ЗСД

    1440
    3 комментария
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Утром 20 декабря открылась для движения первая очередь новой развязки Западного скоростного диаметра, которая связала магистраль с намывными территориями Васильевского острова в районе проспекта Крузенштерна. Это первая очередь с тремя съездами — два ведут на ЗСД, и один — с него. Завершить развязку и соединить ее с Наличной улицей планируется в 2025 году.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Открывать новую развязку приехали губернатор Александр Беглов — он сказал, что рабочие выполнили работу досрочно по обеспечению намывных территорий новой дорожной инфраструктурой. Вице-губернатор Николай Линченко рассказал ему также о дальнейших планах по строительству развязки и развитию дорожной инфраструктуры на Васильевском острове.

    Первой по новой развязке проехала строительная техника компании «АБЗ-Дорстрой» — за два года (с сентября 2021 года) было построено три съезда:

    — съезд с ЗСД на пр. Крузенштерна, намывные территории В.О.;

    — заезд на ЗСД в сторону набережной реки Екатерингофки (юг города);

    — заезд на ЗСД в сторону набережной Макарова (север города).

    ПоделитьсяПоделиться

    Как видно из схемы, выехать на ЗСД с намыва можно в обе стороны, а съехать — пока только с одной.

    Общая стоимость выполненных «АБЗ-Дорстрой» работ, включая разработку рабочей документации, составила 4,26 млрд рублей. Для того, чтобы построить 2,65 км дороги пришлось сначала насыпать более 400 тыс. кубометров песка и выполнить берегоукрепление. Также было построено 15 опор из монолитного железобетона с фундаментами на буронабивных сваях, рассказал Андрей Юрченко, руководитель проекта компании "АБЗ-Дорстрой". Пришлось также переложить 750 метров газопровода высокого давления 70-х годов, организовать две системы локальных водоочистных сооружений, а также наружное освещение, канализацию и сети для бесконтактной оплаты и транспортной безопасности.

    ПоделитьсяПоделиться

    Второй и третий пусковые комплексы развязки включают в себя строительство еще 5 съездов, а также пробивку улично-дорожной сети до Наличной улицы. Открывать эти части планируется поэтапно до 2025 года. Как сообщалось ранее, в мае 2023 года были разыграны два конкурса на строительство двух участков, победителями которых стали компании «Буер» и «Возрождение», общая стоимость работ по этим контрактам составит около 6,3 млрд рублей.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость20 Дек 2023 в 12:15
    Город её очень ждал
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close