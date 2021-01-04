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Власти Петербурга объяснили, почему стали меньше госпитализировать больных ковидом

В Петербурге отмечается снижение суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями. Об этом 4 января сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

В ежедневном отчете отмечается также умеренное снижение активных больных, особенно в стационарах. Доля тяжелых пациентов на протяжении двух последних недель остается относительно высокой — на уровне 24–25%.

«Вместе с тем данные показатели в значительной степени обусловлены длительными праздничными днями. В этот период граждане реже обращаются за медицинской помощью, — говорится в отчете. — Одна из особенностей коронавирусной инфекции то, что даже при снижении насыщения кислородом крови и при значительном поражении легких человек может неплохо себя чувствовать и не осознавать тяжести состояния».

Власти также напомнили, что в городских стационарах достаточное количество инфекционных коек, резерв составляет 20% от всего фонда.

Вакцинацию, по данным на 4 января, прошли 6 269 человек. За последние сутки привиты 203 горожанина. В городе работает 70 пунктов вакцинации, с полным списком и картой можно ознакомиться здесь.

Петербург обогнал Москву по количеству суточных заражений коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

264901471
Сегодня посетил 2 точки вакцинации и до одной дозвонился. На Бассейной сказали приходить с 11 января. На Космонавтов записывают, без даты (говрят перезвонят и назначат дату), но только тех кто приписан к этой поликлинике. В Пушкине отсылают на запись через госуслуги с 11 января, но только тех кто приписан к Поликлинике. При посещении поликлиник в регистратуру стояло по 6-8 человек, каждый второй спрашивал о прививке. Городские телефоны по Ковиду указанные в Поликлиниках не работают (сбрасывают или отсылают на голосовую почту). Запись через Госулуги не работает, хотя изначально показывает по 2-3 свободных номерка, но при прохождении дальше показывает, что запись только в Поликлинике через регистратуру, в регистратуре соответственно отсылают на 11 января. Короче, Фонтанка печатает не проверенные сведения о "тихой" прививочной компании и вводит читателей в заблуждение.
GreenGrass
Да, кто знаком с нашим "бесплатным здравоохранением", не спешит в стацонар...
ost-21
Так койки как закончились, так сразу и приняли видимо такое решение, что госпитализировать нужно меньше.
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