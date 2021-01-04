Власти Петербурга объяснили, почему стали меньше госпитализировать больных ковидом

В Петербурге отмечается снижение суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями. Об этом 4 января сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

В ежедневном отчете отмечается также умеренное снижение активных больных, особенно в стационарах. Доля тяжелых пациентов на протяжении двух последних недель остается относительно высокой — на уровне 24–25%.

«Вместе с тем данные показатели в значительной степени обусловлены длительными праздничными днями. В этот период граждане реже обращаются за медицинской помощью, — говорится в отчете. — Одна из особенностей коронавирусной инфекции то, что даже при снижении насыщения кислородом крови и при значительном поражении легких человек может неплохо себя чувствовать и не осознавать тяжести состояния».