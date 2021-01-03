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В Петербурге всего 1500 заболевших за сутки, как в ноябре. Но только в альтернативной статистике

Федеральный регистр больных коронавирусом показал резкое падение числа заболевших в Петербурге 3 января, до уровня первой половины ноября прошлого года.

Как сообщил сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19, количество зарегистрированных за сутки больных в федеральном регистре 3 января снизилось до 1579 человек, против 3492 на 27 декабря и стабильных 3738 на 3 января по версии федерального оперштаба.

Также, по сравнению с прошлым воскресеньем, в Петербурге отмечается снижение показателей суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями. За сутки увезли в больницы 570 человек, вместо 916. В штабе заявили, что на этом фоне в стационарах свободны 20% коек.

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Комментарии (1)

264883771
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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