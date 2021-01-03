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В Петербурге снова стабильные 3700 заболевших. Хотя тестирование упало в разы

За последние сутки в Петербурге выявили 3738 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 3 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Число заболевших немногим меньше вчерашнего значения в 3742 человека. По России, наоборот, наблюдается значительное снижение — 24 150 заболевших против 26 301 вчера.

Новых заразившихся COVID-19 опять выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть всех заболевших.

Петербург впервые почти догнал Москву по числу заболевших, где вслед за падением тестирования в праздники упало и число новых случаев COVID-19 за сутки — 3 января там 3851 новый случай.

Как уточнили в Смольном, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 183 человека. До праздников количество ежедневных тестов в среднем превышало 35 тысяч (в частности, 31 декабря было 39 тысяч, 30-го — 35 тыс.). Под медицинским наблюдением находится 846 человек. Из них 571 — контактные, 275 — на самоизоляции.

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Комментарии (2)

zka_1989
Мерзость...просто лютая дезинформация. Данные просто не сходятся, любой сознательный это видит, но почему-то продолжают нагло писать одно и тоже. На хера, простите?
3700 каждый день это невозможно на протяжение 2 месяцев, при том, что так гуляет количество тестов? Ну как может быть 3700 при 40000 тестов и 3700 при 13000??? КАК, КАРЛ? То есть иными словами, если всё же верить этой псевдостатистике, то сейчас наступила жопа, ведь если раньше грубо говоря 10% положительных было от тестируемых, то последние 2 дня по 30%. Где ж плато то тогда?....
sakorol
А Смольный уже отчитался о снижении, кому верить?
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