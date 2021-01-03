В Петербурге снова стабильные 3700 заболевших. Хотя тестирование упало в разы

За последние сутки в Петербурге выявили 3738 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 3 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Число заболевших немногим меньше вчерашнего значения в 3742 человека. По России, наоборот, наблюдается значительное снижение — 24 150 заболевших против 26 301 вчера.

Новых заразившихся COVID-19 опять выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть всех заболевших.

Петербург впервые почти догнал Москву по числу заболевших, где вслед за падением тестирования в праздники упало и число новых случаев COVID-19 за сутки — 3 января там 3851 новый случай.