Петербург перешёл к первой стадии массовой вакцинации от коронавируса. Если раньше прививка была положена лишь врачам, учителям, соцработникам и полицейским, то теперь на неё официально пригласили большую категорию в возрасте от 60 лет и старше.

Кроме того, ряд поликлиник уже предлагает возможность записаться на прививку всем желающим, и таких в общем числе привитых в городе уже 10%. В связи с этим комитет по здравоохранению, который до последнего не давал добро на публикацию адресов пунктов вакцинации, опасаясь наплыва желающих, согласился раскрыть список из 70 пунктов. Хотя пока вакцины недостаточно для полноценной широкой кампании — в городе всего 12 700 доз, — в указанные в списке поликлиники уже можно звонить, а в регистратурах готовы принимать звонки.

Как уточнили в аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко, наибольшее количество прививочных пунктов организовано в Выборгском и Невском районах города — по 11 кабинетов вакцинации. Еще 6 пунктов оборудовано в Приморском районе города, по 5 — во Фрунзенском и Красногвардейском районах. Они будут работать все новогодние и рождественские выходные, за исключением 1 и 7 января 2021 года.

Подробнее о том, как в Петербурге проходит «тихая» вакцинация.