В Петербурге происходит «тихая» вакцинация. В поликлиниках начали колоть от COVID-19 желающих

Официально в Петербурге вакцины в широком доступе нет, власти заявляли, что прививают только людей из «группы риска» — медиков, педагогов и соцработников. Соответствующее распоряжение комздрава вышло 18 декабря. 26 декабря Смольный рапортовал: 70 пунктов вакцинации готовы к работе. Но обнародовать их список желания у чиновников не было, — особо нетерпеливые и так телефоны обрывают, мешая работе. Оказавшиеся «за бортом» горожане даже ездили в Москву, чтобы получить там дефицитный укол, кто-то пытался выдать себя здесь за врача или учителя. А районные поликлиники, выяснил «Доктор Питер» , вдруг разместили на своих сайтах информацию с предложением записаться на вакцинацию — любому.

— Я вообще-то музыкант, в группу риска не вхожу, — рассказал «Доктору Питеру» 35-летний Иван. — Но я вижу, как вокруг тяжело болеют люди. Мне кажется, что риск получить какое-то осложнение после прививки ничтожен по сравнению с самим ковидом. Честно говоря, я удивился, как быстро и легко я получил прививку. Говорили, что ее делают сегодня в Петербурге только врачам и учителям, но меня никто не спрашивал, где я работаю и чем занимаюсь. Позвонил в свою поликлинику, там мне сразу сказали «Приходите!». А вот моя сестра получила вакцину уже по записи, прождав своей очереди неделю.

— Мы начали вакцинацию против COVID-19 пять дней назад, почти сто доз сделали, — рассказали в поликлиническом отделении № 33 городской поликлиники № 49 на Черной речке. — Приезжают из всех районов, даже из Петергофа. Звонков очень много. Ограничений мы ни для кого не делаем.

В Приморском районе Петербурга прививку делают во многих поликлиниках. В одних просят подойти после 11 января, в других говорят, что планируют работать и в праздничные дни — «все зависит от того, когда привезут очередную партию вакцины».