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В Петербурге происходит «тихая» вакцинация. В поликлиниках начали колоть от COVID-19 желающих

В районных поликлиниках города вот уже несколько дней делают прививки от COVID-19 всем желающим. С собой просят принести только паспорт и медполис. О профессии не спрашивают.

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ»

Официально в Петербурге вакцины в широком доступе нет, власти заявляли, что прививают только людей из «группы риска» — медиков, педагогов и соцработников. Соответствующее распоряжение комздрава вышло 18 декабря. 26 декабря Смольный рапортовал: 70 пунктов вакцинации готовы к работе. Но обнародовать их список желания у чиновников не было, — особо нетерпеливые и так телефоны обрывают, мешая работе. Оказавшиеся «за бортом» горожане даже ездили в Москву, чтобы получить там дефицитный укол, кто-то пытался выдать себя здесь за врача или учителя. А районные поликлиники, выяснил «Доктор Питер», вдруг разместили на своих сайтах информацию с предложением записаться на вакцинацию — любому.

Фото: читатель Михаил

— Я вообще-то музыкант, в группу риска не вхожу, — рассказал «Доктору Питеру» 35-летний Иван. — Но я вижу, как вокруг тяжело болеют люди. Мне кажется, что риск получить какое-то осложнение после прививки ничтожен по сравнению с самим ковидом. Честно говоря, я удивился, как быстро и легко я получил прививку. Говорили, что ее делают сегодня в Петербурге только врачам и учителям, но меня никто не спрашивал, где я работаю и чем занимаюсь. Позвонил в свою поликлинику, там мне сразу сказали «Приходите!». А вот моя сестра получила вакцину уже по записи, прождав своей очереди неделю.

— Мы начали вакцинацию против COVID-19 пять дней назад, почти сто доз сделали, — рассказали в поликлиническом отделении № 33 городской поликлиники № 49 на Черной речке. — Приезжают из всех районов, даже из Петергофа. Звонков очень много. Ограничений мы ни для кого не делаем.

В Приморском районе Петербурга прививку делают во многих поликлиниках. В одних просят подойти после 11 января, в других говорят, что планируют работать и в праздничные дни — «все зависит от того, когда привезут очередную партию вакцины».

В приоритете все равно остаются группы риска, сообщили «Доктору Питеру» в комздраве, но «с целью обеспечения непрерывности потока вакцинируемых поликлиникам позволено включать и прочие контингенты». Хотя, по словам сотрудников поликлиник, вакцины хватает, поэтому в прививке никому не отказывают. «Один флакон рассчитан на пять человек, поэтому так важно, чтобы пришли на прививку сразу пятеро, иначе оставшиеся дозы придется выливать», — говорят врачи.

Сегодня комитет по здравоохранению направил письмо в районные администрации о необходимости «организовать вакцинацию лицам старше 60 лет — в первую очередь, страдающим сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца. Эти группы пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19 и нуждаются в иммунной защите от инфекции в первую очередь». А на фармбазу поступила еще одна партия — 5200 доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время ее доставят на пункты вакцинации.

Ирина Фигурина, «Доктор Питер»

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ»
Фото: читатель Михаил
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

260657101
Вакцина какая, Pfizer или Moderna?
264737261
Привился на прошлой неделе, в четверг, все норм, увидел запись на сайте поликлиники, в этот же день сделал прививку
Yubilar
Фонтанка перешла от тактики запугивания к тактике пропаганды и агитации за вакцинацию. Видимо, заказчик сменил ТЗ
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