Петербург вышел в лидеры по количеству суточных заражений коронавирусом в России

Санкт-Петербург возглавил суточную статистику по количеству инфицированных коронавирусом. В городе официально зафиксировано 3657 новых случаев. Позади Москва — 3591 случай.

Петербург 4 января 2021 года впервые оказался лидером по числу заболевших COVID-19. Всего за последние сутки в России зарегистрирован 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах.

В Петербурге за весь период пандемии коронавирусом заболели 257 007 человек, 154 982 из них выздоровели, 8 004 — скончались.

Как уточнили в Смольном, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 10902 человека. Под медицинским наблюдением находится 1238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции. До праздников количество ежедневных тестов в среднем превышало 35 тысяч (в частности, 31 декабря было 39 тысяч, 30-го — 35 тыс.).