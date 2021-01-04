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Петербург вышел в лидеры по количеству суточных заражений коронавирусом в России

Санкт-Петербург возглавил суточную статистику по количеству инфицированных коронавирусом. В городе официально зафиксировано 3657 новых случаев. Позади Москва — 3591 случай.

Петербург 4 января 2021 года впервые оказался лидером по числу заболевших COVID-19. Всего за последние сутки в России зарегистрирован 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах.

В Петербурге за весь период пандемии коронавирусом заболели 257 007 человек, 154 982 из них выздоровели, 8 004 — скончались.

Как уточнили в Смольном, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 10902 человека. Под медицинским наблюдением находится 1238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции. До праздников количество ежедневных тестов в среднем превышало 35 тысяч (в частности, 31 декабря было 39 тысяч, 30-го — 35 тыс.).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

А2020
Где помощь из Москвы? Где гуманитарная помощь для вымирающего города? Где врачи МЧС с аппаратами ИВЛ по первому каналу?
Хауаю
А всего-то нужно было попросить: "Собянин, дай списать!"
Например, можно было бы перевести офисных работников на дистанционку в обязательном, а не в рекомендованном порядке. И никакая экономика не пострадала бы от этого кстати.
Тень Отца
хоть в чем то перегнали москву
выписать всем в смольном премию
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