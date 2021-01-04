За сутки в Петербурге зафиксировано 79 смертей от коронавируса

В летальной статистике Петербург также удерживает первенство по России. Официально за минувшие сутки в городе зафиксировано 79 смертей от COVID-19. Москва на втором месте — 74 умерших.

Данные о смертности 4 января приводит оперативный штаб на сайте «Стопкоронавирус». 79 петербургских смертей занимают верхнюю строчку в таблице летальных случаев в регионах. За сутки от ковида в России умерли 482 человека, из которых 79 — в Петербурге, 74 — в Москве и 15 — в Подмосковье.

За минувшие сутки в городе зафиксировано 3 657 новых случаев заражения, 1 626 человек выздоровели. С марта прошлого года в Петербурге выявлено более 250 тысяч инфицированных, больше 150 тысяч выздоровели, в летальную статистику вписаны 8 004 человека.